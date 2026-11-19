Previsión para este jueves 19 de noviembre - AEMET

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registrará este jueves rachas de viento muy fuertes de poniente en puntos del interior y máximas que alcanzarán los 25 grados en puntos como la ciudad de Alicante, en una jornada con avisos amarillos activos por viento y fenómenos costeros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Aemet ha activado el aviso amarillo por viento en el interior de Alicante hasta las 11.59 horas por rachas máximas de 70 kilómetros por hora (km/h) de componente oeste y noroeste. Asimismo, permanece activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de Valencia hasta las 12.59 horas, donde se espera viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con rachas fuertes.

Para esta jornada se espera cielo con intervalos nubosos a primeras horas, que disminuirá a poco nuboso durante el día. Además, existe probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la mitad norte a primeras horas.

El viento soplará moderado del oeste con intervalos de fuerte en el interior, así como rachas muy fuertes en puntos del interior y del prelitoral alicantino.

Por su parte, las temperaturas experimentarán un descenso, que podrá ser notable en el caso de las mínimas en la zona central. Por capitales de provincia, los termómetros marcarán una mínima de 15 grados y una máxima de 25 en Alicante; 15 de mínima y 24 de máxima en València; y 13 de mínima y 24 de máxima en Castelló de la Plana.