La Comunitat Valenciana logra un 60% de ocupación hotelera en la primera quincena de diciembre, según Hosbec

ALICANTE, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera media de la Comunitat Valenciana se ha situado en el 60 por ciento en la primera quincena del mes de diciembre, según ha detallado este jueves, a través de un comunicado, la patronal hotelera Hosbec.

Así, destacan destinos como València capital, que con un 67% "recupera sus valores normales" y su comparativa respecto a la primera quincena de diciembre de 2024 "está distorsionada" por los efectos de la dana. "Como es habitual en estas fechas, el mercado nacional recupera posiciones y se sitúa en el 50% de cuota de mercado", apunta.

A la espera de Navidad, la temporada baja se ha notado en el sector hotelero de la Comunitat Valenciana y los datos de ocupación media bajan a los niveles mínimos del año, pero prácticamente en todos los destinos se repiten los datos de 2024, "por lo que el buen ritmo de actividad se ha sostenido durante prácticamente todo el año", a juicio de la entidad.

Desde Hosbec han apuntado que el sector turístico "prepara ya sus motores para la campaña de Navidad, aunque en las previsiones de reservas para la segunda quincena todavía queda un 40% de capacidad por vender".

Sin embargo, han continuado, la temporada alta "volverá a recuperarse" para Nochevieja, para cuando ya está vendido "un 85% de la capacidad hotelera en la Comunitat Valenciana, tendencia al alza que se extiende hasta el 4 de enero y que enlaza de nuevo con la festividad de los Reyes Magos". Para ese periodo las reservas 'on the books' están al 70% en estos momentos de media.

De todos los destinos, Benidorm vuelve a ser "el más demandado". En estos momentos y "a falta de dos semanas" para el final de 2025, "ya tiene reservas confirmadas que superan el 88% para la noche de fin de año".

BENIDORM

Durante la primera quincena de diciembre, Benidorm "vuelve a confirmar" su "condición de destino modelo frente a la estacionalidad, con el 81,7% de las plazas hoteleras asociadas a Hosbec abiertas y una ocupación media del 61,3%, prácticamente idéntica a la del mismo periodo del año anterior".

El mercado sigue "claramente polarizado" entre demanda nacional y británica, que juntas concentran más del 86%. España lidera la clasificación con un 50,3%, mientras que Reino Unido "refuerza su peso" hasta el 36,2%.

Por categorías, los hoteles de tres y cuatro estrellas presentan "niveles de ocupación muy equilibrados, con registros del 64,6% y 60,5%, respectivamente".

Para la segunda quincena de diciembre, la previsión apunta a un "ligero repunte" hasta el 63,3%, lo que anticipa, según Hosbec, "un cierre de año estable y coherente con la trayectoria histórica del destino".

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

De otro lado, la Costa Blanca entra en diciembre con un ritmo propio de temporada baja, pero "sin perder pulso turístico". La primera quincena se salda con una ocupación del 57,3%, ligeramente por debajo del año anterior, "en un contexto marcado por la reducción de oferta y una demanda que se mueve más por afinidad climática y fidelidad que por volumen". El mercado nacional supera el 55% y el internacional "mantiene una presencia estable".

En ese mapa de procedencias destacan Reino Unido y Bélgica, junto a Francia, Italia y los mercados nórdicos, "que siguen encontrando en la Costa Blanca un refugio climático en pleno invierno europeo".

Países Bajos, Alemania y Polonia completan un 'mix' "equilibrado", que permite "sostener niveles razonables de actividad hotelera". Por categorías, los establecimientos de cuatro y tres estrellas se mueven en un mismo rango, con un 57% y 58%, respectivamente.

Dentro de este conjunto, Alicante Sur vuelve a comportarse "como uno de los motores más estables del invierno", con una ocupación del 65,5%, prácticamente idéntica a la de 2024. Aquí, el peso del mercado nacional "es aún mayor" y roza el 60%, junto con "una base internacional sólida".

La planta hotelera del sur de la provincia mantiene "buenos registros" en los de cuatro estrellas, con un 69% de ocupación. Las previsiones apuntan a una segunda quincena de diciembre estable, con expectativas del 58,5% en la Costa Blanca y del 60,6% en Alicante Sur.

PROVINCIA DE VALENCIA Y VALÈNCIA CAPITAL

Además, la provincia de Valencia afronta la primera quincena de diciembre con "un comportamiento sólido para un mes tradicionalmente de transición", con una ocupación media del 65,8%, por encima del registro del año anterior.

El mercado nacional sigue liderando la demanda con un 49,1%, aunque "la diversidad internacional gana peso y consolida un patrón cada vez más desestacionalizado, especialmente en destinos urbanos y de interior con oferta cultural activa".

Italia (6,1%) y Reino Unido (6,1%) se sitúan como los principales mercados emisores internacionales, acompañados de Francia (5,1%), Alemania (4,6%) y Estados Unidos (4,6%), que mantienen una presencia constante incluso fuera de los picos turísticos clásicos. Igualmente, los hoteles de tres estrellas rozan el 78% de ocupación, mientras que los de cuatro se mantienen en el 69%.

En este contexto, según Hosbec, València ciudad vuelve a actuar como "principal dinamizadora" del conjunto provincial. La capital registra una ocupación del 67,1% en la primera mitad de diciembre, "apoyada en un flujo internacional muy equilibrado y un mercado nacional que representa casi el 45% del total".

Italia (7,4%), Reino Unido (7,1%) y Estados Unidos (5,3%) lideran la llegada de visitantes, con Alemania (4,9%), Francia (4,6%) y los países del entorno europeo "reforzando el perfil cosmopolita del destino".

Por categorías, el comportamiento urbano es "especialmente positivo" en los de cuatro estrellas, que superan el 71% de ocupación, mientras que los de cinco "muestran una clara recuperación en estas fechas".

Las previsiones para la segunda quincena de diciembre apuntan a una "ligera moderación", con expectativas del 59,7% en la provincia y del 62,4% en València capital, lo que anticipa "un cierre de año estable y bien apoyado en el atractivo cultural, gastronómico y urbano propio del periodo navideño".

PROVINCIA DE CASTELLÓN

La provincia de Castellón entra en la primera quincena de diciembre como "la provincia más expuesta a la estacionalidad del arco mediterráneo". Actualmente, el 49,4% de los hoteles asociados a Hosbec está cerrado, "una decisión directamente vinculada al ajuste de la oferta a la demanda propia de estas fechas". En este contexto, la ocupación media se sitúa en el 48%, "un dato estable y coherente con el momento del año".

El mercado nacional sostiene "de forma mayoritaria" la actividad en este destino, al concentrar "más de tres cuartas partes del total de huéspedes hospedados en hoteles, mientras que la demanda internacional aparece de forma más puntual pero diversificada".

Francia, Bélgica e Italia lideran la clasificación exterior, acompañados por Países Bajos, Dinamarca y Reino Unido, con "un perfil de visitante muy ligado a escapadas tranquilas, turismo sénior y estancias vinculadas al descanso y al entorno natural".

En términos de producto, los hoteles de cuatro estrellas mantienen un nivel de ocupación cercano al 47%, por lo que, según Hosbec, "la actividad se concentra en los establecimientos que optan por permanecer abiertos y especializar su propuesta en estas semanas de menor volumen". "Castellón juega aquí sus cartas con un modelo más pausado, apoyado en la gastronomía, el turismo de bienestar y los atractivos culturales y de interior", ha agregado.

Las previsiones para la segunda quincena de diciembre, con una ocupación estimada del 38,2%, anticipan un "nuevo ajuste a la baja", que es "habitual en el calendario turístico provincial". "Aun así, el destino vuelve a mostrar su capacidad para adaptar la oferta, priorizando la rentabilidad y posicionando el producto como una alternativa serena y diferenciada en plena antesala del invierno", ha concluido.