La Comunitat Valenciana logra un 77,8% de ocupación hotelera en febrero

Archivo - Playa de la Malva-rosa en San Juan - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles valencianos pisan el acelerador en la segunda quincena de febrero gracias a mercado internacional. La media se queda en el 77,8 por ciento de ocupación y un 56% de turistas de diferentes nacionalidades, con británicos, italianos, americanos y rumanos como procedencias destacadas.

Destaca València que recupera el pulso con un 86% de ocupación media en este final de febrero, mientras que Benidorm y la Costa Blanca se mantienen entre el 75 y el 80%, según los datos facilitados por la patronal turística Hosbec.

El mercado de origen más importante sigue siendo el Reino Unido con más del 27% de cuota de mercado en el conjunto, pero destacando sobre todo en Benidorm con un 44% del total de turistas y superando en 7 puntos a los clientes nacionales.

En València son los italianos los que se colocan como mercado internacional más importante, y sigue llamando la atención el 6,5% de cuota del mercado americano (EEUU) que sigue siendo uno de los más importantes. BigDataHOSBEC está vigilante en la evolución de este mercado por las consecuencias del conflicto de Irán, aunque de momento no se han detectado incidencias reseñables, más allá de algunas cancelaciones de clientes asiáticos que no han podido llegar a destino por las escalas de sus vuelos en Dubai o Doha.

En Castellón destacan los clientes procedentes de Rumanía, que suponen su principal mercado internacional con un 5% de cuota. Castellón sigue avanzando en su internacionalización ya que el mercado doméstico se queda por debajo del 68%.

La ciudad de Valencia recupera todo su pulso hotelero, y es el punto que mejor dato de ocupación registra: un 86% de media, con crecimiento de la ocupación en todas las categorías.

Las reservas confirmadas para la primera quincena de marzo se encuentran ya entre el 71% y el 76% en toda la Comunitat, a la espera de la evolución meteorológica y de las reservas de última hora por Fallas y Fiestas de la Magdalena.

BENIDORM

Benidorm, capital turística de la Costa Blanca y el destino con mayor planta hotelera de la Comunitat Valenciana, cierra la segunda quincena de febrero con una ocupación del 75,4%, ligeramente por debajo del 76,8% registrado en 2025. El balance mensual mantiene esa tónica de suave ajuste y se sitúa en el 73,9%, frente al 75,5% del pasado año. Se trata de un descenso ligero en un destino que opera con gran volumen de plazas y que sigue mostrando una notable capacidad de tracción en temporada media.

De cara a marzo, las reservas confirmadas alcanzan ya el 70,9% para la primera quincena, apuntando a estabilidad en el cambio de ciclo.

El mercado británico continúa siendo el pilar indiscutible del destino, representando el 43,8% en la segunda quincena y escala hasta el 42,8% en el conjunto del mes, reforzando incluso su liderazgo respecto a 2025. España, por su parte, pierde algo de peso con un 36,9% en la quincena y un 38,6% en febrero, en un contexto donde el cliente internacional gana protagonismo.

Países Bajos y Bélgica consolidan posiciones en torno al 5%, mientras Irlanda y Polonia completan un cuadro emisor muy concentrado pero altamente fidelizado, seña de identidad del modelo Benidorm.

COSTA BLANCA

La Costa Blanca consolida su fortaleza en la segunda quincena de febrero con una ocupación del 80,4%, superando en más de tres puntos el registro de 2025 (76,9%). Este impulso permite cerrar el mes en el 78%, también por encima del 73,9% del pasado año, confirmando la buena tracción del destino en temporada media. Las previsiones mantienen el tono positivo, con un 72,9% de reservas confirmadas para la primera mitad de marzo.

Respecto al origen de los huéspedes, el mercado internacional vuelve a ser decisivo. Aunque España reduce ligeramente su peso y se sitúa en torno al 43% en la quincena y al 40,4% en el conjunto del mes, el bloque extranjero compensa con creces esa caída. Reino Unido lidera con fuerza (14% en febrero), acompañado por un eje nórdico muy sólido, donde destacan Noruega rozando el 9% en la quincena, y el crecimiento destacado de Bélgica, que alcanza el 10% en el acumulado mensual.

En la zona de Alicante Sur el comportamiento es más matizado. La segunda quincena se mantiene prácticamente estable en el 80,5%, en línea con 2025, pero el balance mensual retrocede hasta el 76,2%, cinco puntos por debajo del año anterior.

Aquí el mercado nacional gana protagonismo, cerca del 70% en la quincena, mientras el británico se mantiene como principal emisor internacional, acompañado de Francia, Alemania, Bélgica y los países nórdicos. Con un 74,3% de reservas ya cerradas para marzo, la zona afronta el cambio de temporada con expectativas de estabilización y margen de recuperación.

PROVINCIA DE VALENCIA

La provincia de Valencia acelera en la segunda quincena de febrero con una ocupación del 82,8%, más de siete puntos por encima de 2025 (75,3%). Estos datos positivos, impulsan el cierre mensual hasta el 77,3%, también por encima del pasado año (74,2%). El ritmo de reservas, con un 72% ya confirmado para la primera quincena de marzo, apunta a una continuidad de esta tendencia expansiva en el arranque de la primavera.

El mercado nacional gana peso y supera la barrera del 50% tanto en la segunda mitad del mes como en el conjunto de febrero, mientras Italia, Reino Unido y Alemania lideran el ranking de nacionalidades, Estados Unidos mantiene una presencia sólida con un 4,5% de representatividad.

La estructura de la demanda se muestra más diversificada que en 2025, con aportaciones constantes de Países Bajos, Bélgica, Suiza, Portugal y China, reforzando la estabilidad del destino.

Por segmentos, la segunda quincena deja cifras muy destacadas: los 3 estrellas rozan el lleno (94,9%), los 5 estrellas alcanzan el 83,2% y los 4 estrellas suben hasta el 80,6%, siendo este último el que más crece en comparación interanual.

En València el dinamismo es aún mayor, la ocupación se eleva al 86% en la segunda quincena y al 78,6% en el conjunto del mes, con crecimientos significativos respecto a 2025 en el que se arrastraban los efectos de la DANA.

Aquí el peso internacional es más acusado, el mercado español representa el 42,4% en la segunda mitad del mes, muy por debajo del promedio provincial, mientras Italia (8,1%), Reino Unido (6,7%), Estados Unidos (6,5%) y Alemania 5,7%, reforzan el perfil cosmopolita del destino. En el conjunto del mes, la estructura se mantiene estable, con Italia como principal mercado internacional y un bloque anglosajón fuerte y constante.

De cara al mes de marzo, donde se encuentra una de las fechas más esperadas para la ciudad del Turia con la celebración de las Fallas, las reservas confirmadas ya se encuentran en el 76,1%, consolidándose la ciudad como principal motor del crecimiento provincial.

PROVINCIA DE CASTELLÓN

La provincia de Castellón modera su actividad en la segunda quincena de febrero, con una ocupación del 79%. Esta corrección también se refleja en el balance mensual, que se sitúa en el 75,2%, frente al 79,2% del pasado año. Pese al ajuste interanual, el destino mantiene un nivel de funcionamiento relevante para temporada baja y encara marzo con un 77% de reservas ya confirmadas para la primera quincena.

El comportamiento de la demanda explica en buena medida esta evolución. El mercado nacional continúa siendo claramente predominante, aunque pierde peso de forma significativa, pasa del 83,5% en la segunda quincena de 2025 al 74,9% en 2026, y del 84,5% al 76,4% en el conjunto del mes. En paralelo, se aprecia una mayor diversificación internacional, con Rumanía consolidándose como segundo mercado, seguida de Francia y Reino unido.