La Comunitat Valenciana prevé intervalos nubosos y descensos de las temperaturas máximas en algunas zonas de Alicante

Tiempo el 3 de agosto en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana encara su primera semana de agosto con un cielo con intervalos nubosos este lunes, y apertura de claros al final del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máximas experimentarán un descenso en el extremo interior y norte de Alicante, y con pocos cambios en el resto.

En las capitales provinciales las temperaturas mínimas se sitúan entre los 23 y 24 grados. En la ciudad de València se alcanzarán los 31 grados, en Castelló de la Plana los 33 grados y en Alicante 32 grados.

Soplará viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a componentes sur y este.

Por su parte, el 112 informa de que el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales es extremo en toda la Comunitat Valenciana.