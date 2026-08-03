La Comunitat Valenciana prevé intervalos nubosos y descensos de las temperaturas máximas en algunas zonas de Alicante

Tiempo el 3 de agosto en la Comunitat Valenciana
Tiempo el 3 de agosto en la Comunitat Valenciana - AEMET
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 3 agosto 2026 8:28
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VALÈNCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana encara su primera semana de agosto con un cielo con intervalos nubosos este lunes, y apertura de claros al final del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máximas experimentarán un descenso en el extremo interior y norte de Alicante, y con pocos cambios en el resto.

En las capitales provinciales las temperaturas mínimas se sitúan entre los 23 y 24 grados. En la ciudad de València se alcanzarán los 31 grados, en Castelló de la Plana los 33 grados y en Alicante 32 grados.

Soplará viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a componentes sur y este.

Por su parte, el 112 informa de que el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales es extremo en toda la Comunitat Valenciana.

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