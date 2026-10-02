La Comunitat Valenciana recibe 1,68 millones de turistas internacionales en agosto que dejan un gasto de 2.392 millones

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VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha recibido a 1,68 millones de viajeros internacionales en el mes de agosto, un 9,41% más que en el octavo mes del año pasado, que han dejado un gasto turístico de 2.392 millones de euros, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Comunitat Valenciana ha recibido entre enero y agosto de este año un total de 9,39 millones de turistas internacionales, un 8,96 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

Los datos de la estadística oficial indican igualmente que la Comunitat Valenciana se ha situado como el cuarto destino principal de los turistas extranjeros en España durante el mes de agosto.

Además, la Comunitat Valenciana también ha sido la cuarta comunidad autónoma con mayor cuota en el gasto de los turistas internacionales en agosto. El desembolso económico ha alcanzado los 2.392 millones de euros, un 6,73% más que en el año anterior, mientras que el gasto medio por turista se ha situado en 1.423 euros, con un descenso interanual del 2,45%.

En concreto, el gasto medio diario por turista ha alcanzado los 144 euros en la Comunitat Valenciana, lo que supone un aumento del 0,19%, pero sigue siendo el menos gasto medio diario de entre los principales destinos españoles. Asimismo, los viajes han registrado una duración media de 9,9 días, un 2,63% menos que en el mismo periodo del año anterior.

DATOS NACIONALES

Por su parte, España recibió en agosto la cifra récord de 12,3 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 9,2% respecto al mismo mes de 2025.

Este flujo de visitantes generó un impacto económico de 17.838 millones de euros en el octavo mes del año, lo que representa un crecimiento interanual del 9,2%.

El gasto medio por turista se situó en 1.455 euros, en niveles similares a los de un año antes, mientras que el desembolso medio diario por persona aumentó un 1,9%, hasta los 202 euros.

Con estos resultados, en el conjunto de los ocho primeros meses de 2026, España rozó los 70,4 millones de visitantes extranjeros (70.362.493), un 5,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el gasto acumulado en los ocho primeros meses alcanzó los 99.892 millones de euros, con un repunte del 8%.