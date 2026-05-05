La Comunitat Valenciana recibe 174 Banderas Azules con Alicante al frente del ranking nacional

Imagen de una playa en la Comunitat Valencia con bandera azul - GVA

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vuelve a liderar un año más el ranking nacional de Banderas Azules con 174, el 22 por ciento del total del país, de enseñas otorgadas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) para distinguir la excelencia y calidad de playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas, así como su compromiso con la protección del medio ambiente.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha mostrado en un comunicado su "satisfacción" por estos datos y ha remarcado la importancia de este reconocimiento "para la promoción de un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente", y ha añadido que va a seguir trabajando para que la Comunitat Valenciana siga siendo "referente en sostenibilidad y calidad".

En esta edición, Adeac ha concedido al territorio valenciano 174 Banderas Azules, con diez distinciones más que el año pasado, ha destacado el conseller. Del total, 152 corresponden a playas, 20 a puertos deportivos y dos a embarcaciones turísticas. Por ámbito territorial, Alicante lidera el ranking, con 95 galardones, seguida de Valencia con 40 y Castellón con 39. De esta forma, Alicante se consolida como la provincia más premiada de toda España.

La Comunitat Valenciana incorpora en 2026 un total de siete nuevas playas con Bandera Azul, tras acreditar por primera vez el cumplimiento de los "exigentes" criterios de calidad establecidos por Adeac. En Cullera, obtienen este reconocimiento la playa del Brosquil y la playa de Mareny de Sant Llorens.

En la provincia de Alicante, se suman la playa de l'Advocat en Benissa, así como Puerto Blanco y el Racó en Calpe y también logra por primera vez la enseña la cala Lanuza, en El Campello. En Castellón, en el municipio de Almassora, la playa Pla de la Torre.

Por otra parte, cuatro playas de la Comunitat Valenciana recuperan la Bandera Azul tras no haber contado con este distintivo el año anterior: l'Arenal, en Xàbia; l'Espigó, en Altea; la de Tamarit, en Santa Pola y la playa del Serradal, en Castelló de la Plana.

Por el contrario, en 2026 dos playas pierden la Bandera Azul debido a una calidad del agua calificada como "buena", por debajo del umbral de "excelencia" requerido. Se trata de la playa del Cabanyal, en València, y de la cala Fustera, en Benissa.

En cuanto a los puertos deportivos, la Comunitat Valenciana mantiene el pleno de concesiones: los 20 puertos candidatos han sido galardonados con Bandera Azul. De ellos, dos se sitúan en la provincia de Castelló; uno, en Valencia y 17, en Alicante. Como novedad, se incorpora el puerto deportivo Les Fonts, en Alcossebre (Alcalà de Xivert), que obtiene por primera vez este distintivo.

La asociación también ha reconocido como centros azules hasta 26 centros de interpretación de municipios que contribuyen a poner en valor los ecosistemas locales, así como a concienciar a la población sobre problemas ambientales. De estos centros, 15 pertenecen a la provincia de Alicante, cuatro a la de Castellón y siete a la de Valencia.

MENCIONES ESPECIALES

Además de las banderas, Adeac concede también menciones honoríficas a los municipios que destacan por su compromiso en áreas como la educación ambiental, los servicios de socorrismo y la accesibilidad para personas con discapacidad.

En 2026 los jurados formados por expertos en cada mención especial han destacado la gran calidad de las candidaturas presentadas y han valorado el esfuerzo extraordinario que realizan más allá de sus obligaciones. Así, las menciones especiales han sido para los Servicios de Socorrismo del municipio de Gandia (Valencia) y en Educación Ambiental para el municipio de Santa Pola (Alicante).

El programa Bandera Azul promueve el uso racional de los recursos en las instalaciones y actividades náuticas y conciencia a las personas que utilizan estas instalaciones sobre la necesidad de protección del medio marino y la navegación sostenible. Además, se premia a los patrones de embarcaciones que desarrollan buenas prácticas ambientales y a embarcaciones turísticas sostenibles que realizan excursiones por la costa para dar a conocer la biodiversidad marina.