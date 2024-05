La Comunitat Valenciana recuperará el Premio de Tauromaquia junto a otras CCAA ante la "censura" del Ministerio

Barrera anuncia que tendrá la misma dotación y la sede será rotatoria entre los territorios interesados



VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Cultura recuperará, en colaboración con otras comunidades, el Premio Nacional de Tauromaquía, suprimido por el Gobierno, con la misma dotación económica, 30.000 euros. El vicepresidente primero y conseller del ramo (Vox), Vicente Barrera, ha anunciado que esta distinción se mantendrá mientras dure "la censura" del Ministerio, a quien ha acusado de "pensamiento único", y la sede será rotatoria entre los territorios interesadas.

En ese sentido, el conseller y extorero ha explicado que tras el anuncio el pasado viernes del ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), de que suprimía desde este año este premio salieron varias propuestas de la Comunitat Valenciana y desde Madrid y Extremadura para recuperar el galardón. "No lo he impulsado yo necesariamente. Nosotros nos sumamos a la propuesta de Extremadura y ahora estamos hablando entre los consejeros de Cultura de distintas comunidades, pero no es que yo necesariamente lidere esto", ha señalado.

De este modo, ha garantizado que este galardón se otorgará ya en 2024 y en años sucesivos mientras "dure la censura" y siga "existiendo el pensamiento único y el no cumplimiento con sus obligaciones legales, que es el fomento de la Cultura y no dictar la Cultura según sus opiniones, gustos personales o según sus fobias o filias personales".

Barrera ha aclarado que la sede será rotatoria entre las comunidades interesadas si está supresión "se alarga en el tiempo" y por el momento se desconoce en cuál empezará. Al respecto, ha declinado enumerar los territorios que se unirán al galardón hasta que ellos oficialmente lo confirmen. "Estamos trabajando en ello, los que quieran se unirán de forma voluntaria y los que no, no hay ningún problema", ha señalado.

Este premio se sumaría así al nuevo galardón que otorgará la Conselleria de Justicia en los Premios Taurinos de la Comunitat Valenciana 'Va de Bous', una 'Mención Honorífica Defensa de la Tauromaquia Patrimonio Cultural'.

"APOYAR NUESTRAS TRADICIONES"

Al respecto, la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha apuntado que esta nueva distinción obedece a que desde las instituciones "debemos apoyar nuestras tradiciones" y parte de su departamento porque es el encargado de autorizar los festejos taurinos que se celebran en los pueblos. El pasado año, ha recordado, se celebraron 8.685 festejos taurinos en toda la Comunitat Valenciana.

Así, ha señalado que los premios 'Va de Bous' ya se celebraban y que ahora han considerado "bueno" añadir esa mención para "visibilizar algo que es una tradición absolutamente española y que nos toca como instituciones defender y fomentar".

Núñez, frente a las críticas a estos festejos, ha replicado: "Opiniones hay muchas, también hay otros muchos que pensamos que es una fiesta, que es la fiesta que se ve en nuestras calles, que mueve nuestra economía y que permite la convivencia en paz entre nuestros ciudadanos".