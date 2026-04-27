Comunitat Valenciana y Región de Murcia piden "unidad" para "defender" el trasvase Tajo-Segura

Foto de familia del 'Acto en defensa del trasvase Tajo-Segura: por el presente y futuro de nuestra tierra', organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) este lunes en Pilar de la Horadada (Alicante) - GVA

ALICANTE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y su homólogo en la Región de Murcia, Fernando López Miras, ambos del PP, han reclamado este lunes "unidad" para "defender" el trasvase Tajo-Segura, durante un acto organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) en Pilar de la Horadada (Alicante).

En esta cita, que ha llevado por lema 'Acto en defensa del trasvase Tajo-Segura: por el presente y futuro de nuestra tierra', el máximo representante del ejecutivo de la Comunitat Valenciana ha apelado a esa "unidad de acción entre instituciones y regantes", a "la igualdad y la solidaridad" para "exigir al Gobierno de España la paralización inmediata de las nuevas normas de explotación" del trasvase.

"El Estado debe proteger a sus ciudadanos en momentos de dificultad y, en el caso de los recursos hídricos, el Gobierno debe garantizar algo tan esencial para vivir como es el agua", ha manifestado Pérez Llorca, quien también ha apuntado: "Estamos viendo como en un tema tan delicado y tan vital para la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía, el Gobierno de España no nos está protegiendo".

De este modo, se ha referido a que "la falta de actuaciones con respecto al trasvase Tajo-Segura por parte del Gobierno de España" responde a "una cuestión política porque, si fuera meramente ideológica, hubiesen acometido las inversiones que ellos consideran correctas para sustituir el trasvase".

Por este motivo, ha aludido a "la búsqueda de acuerdos desde el diálogo" para "buscar la mejor forma de garantizar el suministro de agua a las regiones que no tienen, teniendo en cuenta el cuidado al medio ambiente que precise el Tajo", detalla la Generalitat Valenciana en un comunicado.

"PACTO NACIONAL DEL AGUA"

Pérez Llorca cree que "se debe trabajar en un pacto nacional del agua en el que se entienda la posición de todas las comunidades autónomas porque en España hay recursos hídricos para todos", ya que, en su opinión, se debe "alcanzar un acuerdo en el que a otras autonomías se les garanticen sus inversiones en modernización y cuidado del entorno mientras que a la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía" vean asegurada el agua.

También ha mostrado el "apoyo y compromiso" de la Generalitat "con la defensa del agua, los regantes y el trasvase, desde la igualdad, la solidaridad y la justicia, principios fundamentales que debe tener cualquier país serio como es España".

Además, ha remarcado que la Comunitat Valenciana "ha sido capaz de convertirse en referente en toda Europa en gestión hídrica, desde el ejemplo de reutilización y transformación del agua", para "mejorar" campos y "garantizar el abastecimiento".

En este sentido, ha sostenido que, mientras en el territorio valenciano "se ha modernizado" más del 74 por ciento de regadíos "para que regantes y agricultores tengan los recursos hídricos garantizados", el Ejecutivo central "no ha acometido ninguna actuación en el Tajo", según ha indicado.

También se ha referido al plan de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) de depuración de aguas 2026-2030, que cuenta con una inversión de 665 millones de euros en 122 municipios y "permitirá" a la Comunitat Valenciana "seguir siendo la autonomía que más agua reutiliza de toda España".

"RECORTE PLANTEADO POR EL GOBIERNO CENTRAL"

En la misma línea, López Miras ha hecho un llamamiento "a la unidad en la defensa del trasvase Tajo-Segura ante el recorte planteado por el Gobierno central", indica el ejecutivo regional murciano en un comunicado.

"Nos estamos jugando nuestra forma de ser y nuestro futuro. Esto no va de regantes, no va de campos, ni va de agricultores: va de toda la sociedad", ha señalado el presidente de la Región de Murcia, quien ve necesario generar un "clamor social" sobre el trasvase. "Para quiten lo que es nuestro ni el futuro de nuestros hijos", ha señalado.

El presidente murciano ha abundado en la importancia de que "toda la ciudadanía sea consciente de lo que está en juego". "Tenemos que unirnos y hacer entender a todos qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cuáles serían las consecuencias de que finalmente se recortase el trasvase", ha resaltado.

"ALIADO" Y "BUEN COMPAÑERO"

López Miras también ha indicado que Pérez Llorca es un "aliado" y un "buen compañero para dar la batalla". "Cuando se habla del Tajo-Segura se la juega la Región de Murcia, se la juega la Comunitat Valenciana y se la juegan más de siete millones de españoles. Sin el agua que viene desde el trasvase se la juega toda la sociedad, no solo el campo", ha añadido.

Del mismo modo, ha incidido en que "la decisión del recorte se ha adoptado por parte del Gobierno de España" de forma "sectaria" y "sin atender a criterios técnicos", algo que, según el presidente murciano, ha generado "un problema político y también social". "Y los problemas políticos y sociales hay que combatirlos con política y con unidad social", ha apostillado.

"Nos estamos jugando mucho y no hay alternativa, mucho menos si intentan engañarnos diciendo que van a dotar la desaladora de Torrevieja de mayor capacidad y que van a hacer nuevas desaladoras. Desde que se prometió la desaladora de Torrevieja hasta que llegaron las primeras aguas desaladas a los agricultores pasaron 13 años", ha manifestado.

Según ha manifestado el presidente murciano, la "defensa" del trasvase "no es una cuestión de solidaridad". "No estamos pidiendo solidaridad, estamos pidiendo justicia y que se cumpla la Constitución".

"HAY AGUA SUFICIENTE PARA TODOS"

López Miras también ha dicho que "los recursos naturales de España son de todos los españoles" y que la gestión del agua "debe abordarse como una política de Estado", ya que "el agua es de todos". Asimismo, ha defendido que en España "hay agua suficiente para todos" y ha rechazado que "el recorte pueda justificarse por falta de recursos hídricos".

"En el primer trimestre de 2026 hemos visto cómo se tenían que abrir las compuertas de las presas y de los embalses y cómo en tres o cuatro días se desembalsaba el agua que necesitan todo un año las comunidades de regantes. Es decir, en España sobra agua", ha recalcado.

En una nueva referencia al "recorte", López Miras ha insistido en que se trata de "una decisión que no atiende al interés general, porque el interés general sería mantener una infraestructura que está generando de forma directa 100.000 puestos de trabajo o que tiene un impacto económico de 4.000 millones de euros del PIB".

Y ha sentenciado: "¿Qué país, con la que está cayendo, puede prescindir de 100.000 puestos de trabajo directos y 4.000 millones de euros de PIB? No hay gestión: es una decisión ideológica y exclusivamente política".