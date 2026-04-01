La Comunitat Valenciana registra un 10,4% más de turistas internacionales en febrero

Turistas - GVA

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana lidera el crecimiento del turismo extranjero en España en el mes de febrero, al registrar una subida interanual del 10,4 por ciento en el número de llegadas de visitantes foráneos, superando así al crecimiento de la media nacional que se sitúa en una subida del 2,8%.

De este modo, y según los resultados de las encuestas publicadas por el INE y referentes a los Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), la Comunitat Valenciana registró un total de 740.365 turistas internacionales durante el segundo mes del año, que desembolsaron un total de 920 millones de euros, un 3,7% más que en febrero del año 2025, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, el gasto medio por turista se situó en el mes de febrero en 1.243 euros, mientras que el gasto medio diario alcanzó los 134 euros. La estancia media en este mes se cifra en 9,3 días, la mayor de entre los principales destinos turísticos nacionales, y que supone un 2,7% más que en el mismo mes del año anterior.

En referencia al acumulado de 2026, los turistas internacionales que visitaron la Comunitat Valenciana durante los dos primeros meses del año ascienden a 1.319.086, un 3,8% más que durante el mismo periodo de 2025; y gastaron un total de 1.684 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,4% con respecto al año pasado.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha valorado positivamente estos resultados, ya que "corroboran la relevancia y el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como destino turístico", por lo que ha remarcado que "vamos a seguir trabajando en la promoción internacional, tanto en los mercados consolidados, como en otros mercados emergentes".

Además, Marián Cano ha incidido en que "tenemos un turismo cada vez más desestacionalizado" y ha subrayado que "la Comunitat Valenciana ha incrementado un 13,4% las pernoctaciones de los turistas extranjeros en el mes de febrero, y que estos optan cada vez más por estancias más largas en nuestro destino". La estancia media en la Comunitat Valenciana es de 9,3 días, frente a 7,2 de media en España.

Por otro lado, la titular de Turismo ha señalado que, en el actual contexto internacional marcado por la guerra de Irán, "es fundamental trasladar un mensaje de confianza y estabilidad". En este sentido, ha subrayado que "los destinos del Mediterráneo Sur son los que estamos captando este desplazamiento de la demanda internacional y España lidera este crecimiento".

"La Comunitat Valenciana es un destino seguro y muy bien valorado por los turistas que nos visitan, y debemos poner esto en valor ante la preocupación que existe en algunos mercados", ha apuntado la consellera.