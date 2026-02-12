La Comunitat Valenciana registra el mayor aumento de población en España

Archivo - Personas caminan por el parque del Río Turia - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La población de la Comunitat Valenciana ha crecido un 0,34 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, el mayor aumento registrado entre todas las comunidades autónomas en términos relativos, según la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la Comunitat Valenciana ha ganado 18.700 habitantes y ha alcanzado las 5.521.600 personas. De ellas, 2.722.176 son hombres y 2.799.424 son mujeres.

De estas más de 5,5 millones de personas, 4.116.403 han nacido en España y 1.405.197 han nacido en el extranjero. Hay 4.390.609 personas de nacionalidad española y 1.130.991 habitantes de nacionalidad extranjera. Así, desde el trimestre anterior, la Comunitat Valenciana ha ganado 13.496 personas extranjeras y 5.373 personas españolas.

En el conjunto de España, la población residente aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone el valor máximo de la serie histórica, debido al incremento de los nacidos en el extranjero que superaron por primera vez los 10 millones. El crecimiento poblacional estimado fue de 442.428 personas en términos anuales.

El aumento de población de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. La población nacida en el extranjero se situó en un total de 10.004.581 personas y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

De estos 10 millones de personas que no han nacido en España, 7.243.561 son extranjeros --nuevo record--, con un aumento del 56.431 personas durante el trimestre. Así, el porcentaje de extranjeros en España a 1 de enero de 2026 se situó en el 14,6%.