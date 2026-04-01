La Comunitat Valenciana registra una ocupación hotelera del 82,4% a las puertas de los días centrales de Semana Santa

Turistas pasean por Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado a las puertas de los días centrales de Semana Santa una media de ocupación hotelera del 82,4 por ciento, según datos facilitados este miércoles por la patronal turística Hosbec.

La ciudad de València y Benidorm (Alicante) lideran esta clasificación, con cifras que se sitúan entre el 85,8% y el 87% de reservas confirmadas 'on the books'. Peñíscola (Castellón) es otro de los "puntos fuertes de atracción" en estas fechas, con un 82,2% ya reservado.

Por su parte, la Costa Blanca y la zona sur de la provincia de Alicante tiene una ocupación de un 72,4%, mientras que la provincia de Valencia roza el 84% y la de Castellón supera ya el 80%, según ha detallado Hosbec en un comunicado.

De acuerdo con la patronal turística, la "buena climatología" y el efecto 'staycation' o de vacaciones de proximidad ha propiciado estos "buenos" datos de actividad hotelera. Además, ha indicado que las cifras pueden verse incrementadas con "la última hora" en los sistemas de reservas.