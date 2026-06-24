La Comunitat Valenciana registra tres muertes atribuibles a las altas temperaturas en los últimos dos días

Archivo - Una mujer se refresca en una fuente, a 10 de agosto de 2023, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado en los últimos dos días un total de tres muertes atribuibles a las altas temperaturas, todas ellas de personas mayores de 65 años, según se desprende del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Dos de los fallecimientos tuvieron lugar el día 23 de junio y otro el día 22, con lo que suman tres muertes en la semana 26 del año, coincidiendo con la ola de calor que ha afectado a España y que ha llevado a alcanzar temperaturas extremas en gran parte de la Península y Baleares, llegando a alcanzarse valores de hasta 42ºC.

De este modo, en el mes de junio las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana se elevan a siete. Por provincias, dos de ellas se localizan en Alicante, otras dos en Castellón y tres en Valencia.

Precisamente, de cara a este jueves, las altas temperaturas pondrán en aviso a seis comunidades autónomas mientras que las lluvias y tormentas activarán los avisos en tres, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la jornada, los termómetros alcanzarán valores muy altos en el nordeste peninsular y Baleares y podrán llegar a los 38-39ºC de forma puntual. De hecho, Zaragoza es la capital de provincia con la máxima más alta prevista, con 39ºC.

Además, la ciudad de Alicante despide este miércoles las Fogueres de Sant Joan de 2026, que serán las más cálidas desde que hay registros, según Aemet, que precisa que se han registrado temperaturas "altísimas" en la ciudad tanto de día como por la noche.

De hecho, la temperatura mínima en la noche de San Juan en los observatorios de las capitales ha sido de 22,8º en València, 22,2º en Castelló de la Plana y 21,6º en Alicante. Concretamente, en València ha sido la segunda noche de San Juan más cálida, detrás de la de 2003; en Castelló de la Plana, la cuarta; y en Alicante, la novena.