La Comunitat Valenciana termina junio con más de un 87% de ocupación hotelera, según Hosbec

Archivo - Turistas por el centro de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana se ha situado en el 87,1 por ciento en la segunda quincena de junio, por lo que cierra el mes en una ocupación estabilizada en el entorno del 87%, con un crecimiento de algo más de un punto respecto a 2025, según los datos recabados por patronal hotelera Hosbec.

La previsión de ocupación para la primera quincena de julio visualiza un 82,3% de las reservas confirmadas en los sistemas, lo que puede indicar que el resultado final del mes estará "cerca" de este modelo predictivo que se aproxima al 90%, según ha indicado el ente en un comunicado.

Por destinos, Benidorm (Alicante) ha cerrado la segunda quincena de junio con una ocupación del 90,3%, prácticamente calcada a la del mismo periodo de 2025 (90,1%). El mes concluye también con una "estabilidad absoluta", con un 89,4% de ocupación frente al 89,3% del pasado año, lo que consolida un inicio de verano "muy consistente y sin apenas variaciones respecto a un ejercicio que ya fue excepcional".

Asimismo, el turista del Reino Unido ha representado el 44,4% de todas las estancias hoteleras, seguido por el mercado nacional, con un 36,1%, y por Portugal, con un 4,4%. También mantuvieron una presencia "destacada" Irlanda (2,3%), Rumanía (2%), Países Bajos (1,9%) y Bélgica (1,4%), mientras que Serbia comienza a "ganar visibilidad", con un 1,4% de cuota.

En el conjunto del mes, el mercado británico incrementó su peso hasta el 46,8%, casi dos puntos por encima de junio de 2025, lo que confirma, a juicio de la patronal hotelera, la "extraordinaria fidelidad" de este emisor hacia Benidorm.

Por categorías, los establecimientos presentan un comportamiento "muy equilibrado". En la segunda quincena los hoteles de cuatro estrellas alcanzaron un 90,4% de ocupación y los de tres un 90,1%, mientras que en el acumulado mensual ambos segmentos cerraron prácticamente empatados, con un 89,5% y un 89,3%, respectivamente.

Las reservas ya confirmadas para la primera quincena de julio alcanzan el 86,7%, un nivel que anticipa que Benidorm se moverá en cifras "muy similares" a las registradas durante junio, por lo que se prolonga "la estabilidad y el elevado rendimiento" con el que ha iniciado la temporada alta.

COSTA BLANCA

En el caso de la Costa Blanca, se ha mantenido durante la segunda quincena de junio en niveles de ocupación "muy elevados", aunque "ligeramente por debajo de los excelentes registros alcanzados hace un año".

El periodo se cierra con una ocupación media del 82,6%, frente al 84,4% de 2025, mientras que el balance del conjunto del mes se sitúa en el 81,8%, siete décimas por debajo del 82,5% registrado el pasado ejercicio.

Dentro de este escenario, Alicante Sur muestra una evolución "positiva", con una ocupación del 76% en la segunda quincena y un cierre mensual del 79%, lo que mejora en 4,5 puntos el resultado de junio de 2025.

Además, el 55,6% de los clientes alojados en la Costa Blanca han sido turistas nacionales. En el caso de Alicante Sur, la cifra alcanza el 62,9%. No obstante, Reino Unido mantiene su posición como "primer mercado internacional", con cuotas del 13,8% y 10%, respectivamente, mientras que Bélgica, Países Bajos, Irlanda y los países nórdicos han aportado una demanda "estable".

De acuerdo con Hosbec, en Alicante Sur también destaca la "consolidación" del mercado de la República Checa, que alcanza el 2,5% de la cuota internacional durante la última quincena de junio.

Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas lideran la ocupación en la Costa Blanca con un 87,8% durante la segunda quincena y un 86,4% en el conjunto del mes, mientras que los establecimientos de tres alcanzan el 78,8% en las últimas dos semanas y mejoran ligeramente el dato mensual del pasado año, hasta alcanzar el 80,1%.

Las previsiones para el inicio de julio mantienen una evolución "favorable", con niveles de reservas que permiten anticipar la "continuidad" de una temporada estival marcada por una "elevada" actividad turística en el litoral alicantino.

VALENCIA

Por su parte, la provincia de Valencia mantiene el "liderazgo" de ocupación hotelera de la Comunitat en este inicio del verano. En la segunda quincena de junio ha alcanzado un 90,2%, 1,5 puntos por encima del mismo periodo de 2025 (88,7%), mientras que el cierre mensual se sitúa en un 91,3%, casi cuatro puntos más que hace un año (87,3%).

La demanda nacional ha sido mayoritaria, con un 48,3% del total durante el mes, si bien el mercado internacional se sitúa con un 7,6% en el caso de Reino Unido y un 6,6% procedente de Estados Unidos.

Respecto al comportamiento por categorías, los hoteles de cuatro estrellas han finalizado junio en un 91,5% y los de tres han rozado el "lleno" con un 96,1%.

Asimismo, la ciudad de València se ha vuelto a situar entre "los grandes referentes urbanos del panorama turístico". Aunque la segunda quincena se ha situado en el 89,7%, el balance del mes ha alcanzado un 91,3%, seis puntos por encima del registrado en junio de 2025 (85%).

Además, la capital mantiene un perfil "claramente internacional". Los turistas españoles han representado el 30,8% de las estancias durante el mes, mientras que Estados Unidos (10,4%) y Reino Unido (10,8%) han consolidado su posición como "principales mercados extranjeros", seguidos por Italia (7,3%), Alemania (6,9%) y Países Bajos (6,4%).

Los establecimientos de la ciudad también han reflejado esta "intensa" actividad. Los hoteles de cuatro estrellas han acabado junio con una ocupación del 92,9%, los de cinco han alcanzado el 86,9% y los de tres, un 96,4%.

Las perspectivas para la primera quincena de julio mantienen el "optimismo", según Hosbec, aunque con la "prudencia habitual" de las reservas de última hora. La provincia cuenta ya con un 80,4% de ocupación confirmada, mientras que València ciudad alcanza el 80,6%.

CASTELLÓN

Por último, la provincia de Castellón ha cerrado junio con una evolución "positiva", de acuerdo con la patronal hotelera. La segunda quincena ha alcanzado una ocupación del 77,6%, 3,3 puntos por encima del mismo periodo de 2025 (74,3%), mientras que el balance del mes se ha situado en el 78,1%, lo que mejora en más de seis puntos el registro del pasado año (72%).

Los hoteles de cuatro estrellas han liderado esta evolución con una ocupación media del 78,9% en la quincena y en el conjunto del mes, por lo que también supera los datos de 2025, según Hosbec.

En cuanto a la procedencia de los turistas, el mercado nacional ha sido "el gran motor del destino". En la segunda quincena, los viajeros españoles han representado el 83,8% de la demanda, una cuota que se ha situado en el 81,2% al cierre del mes.

Entre los mercados internacionales hay una "mayor diversificación", con presencia de Rumanía y República Checa (1,7% cada uno) durante la segunda mitad de junio, mientras que en el conjunto del mes el Reino Unido se ha posicionado como "el principal mercado extranjero" con un 3%, seguido de Francia (2%).

Las perspectivas para el inicio de julio mantienen el tono "positivo", con reservas ya confirmadas para la primera quincena del 75%, ha detallado la patronal hotelera valenciana.