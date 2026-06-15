La Comunitat Valenciana vivirá una semana de "pleno verano" con 5ºC por encima de la media

Archivo - Una pareja llega a la playa de Poniente - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá una semana muy cálida, con temperaturas de "pleno verano". La previsión es que el calor se intensifique durante el fin de semana, con temperaturas que pueden ser más de cinco grados superiores al promedio normal de estas fechas.

Durante los próximos días, la Comunitat registrará una temperatura media superior a 24 grados, que el sábado y domingo podría pasar de 25 y 26 grados, respectivamente, hasta llegar a un pico de 28 grados de media el próximo martes 23.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta semana será calurosa en buena parte de España y las altas temperaturas se intensificarán el fin de semana y los siguientes días, a la espera de la evolución de los pronósticos.

En la Comunitat Valenciana, la temperatura superficial del mar es actualmente entre dos y tres grados superior al promedio normal de mitad de junio frente a las costas valencianas.

Tras el temporal del pasado 5 de junio, la temperatura superficial del mar descendió tres grados, pero, como el calor acumulado se difunde a capas profundas, cuando vuelve la estabilidad, el viento flojo y las temperaturas altas, rápidamente vuelve a subir la temperatura superficial del mar, explica Aemet en redes sociales.

RIESGO DE INCENDIOS

Al margen del calor, este lunes se han registrado tormentas en el interior norte de Valencia y en sierras del interior norte de Alicante, entre Castalla, Villena y Beneixama. No han dejado mucha lluvia, pero por eso hay riesgo de que se produzca algún incendio en las zonas afectadas.

Precisamente, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha recibido sobre las 17.45 horas el aviso de un incendio forestal en Dénia (Alicante), que está controlado desde las 18.35 horas.

Este lunes también se ha registrado un incendio de vegetación en El Puig (Valencia), extinguido desde las 19.34 horas, y otro incendio de vegetación en Chiva (Valencia) ya controlado.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este martes 16 es alto (naranja) en la provincia de Valencia y el norte de Alicante, bajo-medio (verde) en el resto de la Comunitat Valenciana, informa el 112.