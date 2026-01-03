La Comunitat vivirá un sábado con cielo muy nuboso y chubascos fuertes al final del día

Archivo - Varias personas sostienen un paraguas mientras llueve, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un sábado con cielo muy nuboso o cubierto y chubascos por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante al final del día, menos probables y aislados hacia el interior y el extremo sur, según la predicción de la Aemet.

Asimismo, las temperaturas mínimas irán en ascenso; las máximas, en descenso, localmente notable en el sur de Valencia y norte de Alicante.

El viento, por su parte, será flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a noreste, moderado en el litoral y flojo a moderado en el resto.