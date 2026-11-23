Archivo - Imagen de archivo de la crecida del río Magre, a 29 de octubre de 2024, en Alfarp, Valenci - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha incorporado a la causa los oficios de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) sobre las grabaciones de las llamadas efectuadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) a municipios en la tarde del 29 de octubre de 2024 para comunicar el vertido al río Magro por aliviadero de la presa de Forata y sobre la convocatoria a una reunión por videoconferencia con los alcaldes de municipios afectados aguas abajo del embalse.

En muchas de esas llamadas, no hay contestación o no se puede contactar por falta de cobertura. En una de ellas, de poco más de un minuto, desde el CEE hablan con el concejal de Seguridad de Alginet para comunicar que se ha pasado al escenario 2 y que les van a enviar un enlace para añadirles a una videoconferencia por este motivo. "Sí, sí... Nos lo han comunicado", asegura el responsable de Seguridad del municipio, que añade: "Estamos en contacto con Mazón y con Vicente Mompó".

Así consta en la grabación, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se ha unido a la causa junto al resto, según consta en una providencia de la jueza en la que, además, cita a declarar como testigos tanto al concejal de Seguridad como a la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer.

En esa grabación, consta que el interlocutor del CEE, sobre las 18.33 horas, pregunta con quién habla. "El concejal de Seguridad, la alcaldesa está aquí a mi lado", señala. El trabajador de Emergencias le explica que desde la Confederación Hidrográfica les han trasladado que, "por problemas que están teniendo en el embalse de Forata", se ha activado el escenario uno, que ya ha pasado a dos y por ese motivo les van a remitir un mail con un enlace para añadirse a una videoconferencia.

"Sí, sí.. Nos lo han comunicado", responde el edil, quien añade: "Estamos en contacto con Mazon y con Vicente Mompó". El trabajador le responde que estaba haciendo la ronda y se muestra un poco confuso sobre quién más le falta en esa tarea.

La AVSRE ha trasladado a la magistrada las grabaciones de las llamadas efectuadas a los municipios aguas abajo de Forata el día de la dana, sobre las 17:18 horas, "comunicando el vertido inminente de hasta 1.000 m3/s de Forata al río Magro", así como las grabaciones de las llamadas telefónicas efectuadas a los municipios, sobre las 18:14h, referentes a la convocatoria a una reunión telemática de coordinación. Se trata de las comunicaciones realizadas vía voz y telefónicamente.

"NO TENEMOS LUZ"

En otra de las conversaciones, el trabajador de Emergencias logra contactar con el alcalde de Benimodo y le traslada que es para avisarle de que, "en veinte minutos, a las siete menos cuarto" será convocado a la videoconferencia. "Vale a ver si puedo llegar... No tenemos luz tampoco", le explica el alcalde, a lo que desde Emergencias responde: "Madre mía".

Y ese mismo trabajador le dice: "Es el primer alcalde con el que puedo contactar: ni en Turís; ni en Montroi; ni en Real; ni en Montserrat; ni en Alfarp; ni en Catadau; ni en Carlet... ni en ningún". El alcalde de Benimodo se ofrece a hablar con ella y desde el CCE le piden que, por favor, le diga que va a ser convocada porque a él le sale fuera de cobertura.

En otra de las llamadas, la interlocutora corta la explicación del trabajador para explicarle que ella no es la alcaldesa con la que quiere contactar y ese teléfono ya no corresponde. En otra llamada a la persona responsable con la que contacta en Yátova, el trabajador del CEE traslada que "en la próxima hora parece que va a haber unos caudales importantes en el río Magro" y les ponen al corriente de que va a haber alivio de la presa "y hay algunas poblaciones que se pueden ver afectadas".

"A nosotros Forata, a ver, nosotros nos quedan lejos, nosotros ya todos estamos desplazados del caudal del río", le responden desde el municipio, pero pregunta si quieren que hagan algún aviso en redes sociales a la población y se compromete a hacerlo para que "la gente no coja el coche".

HORAS DE OTROS CASOS

La magistrada, ante el oficio de la AVSRE en el que aporta grabaciones de llamadas, correspondientes a casos de particulars en Carlet, Catadau, Guadassuar, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Utiel, Albal, Alcàsser, l'Alcúdia, Algemesí, Alginet y Buñol, pide que, en el plazo de cinco días, remita la hora concreta a la que se efectuó cada una de las llamadas y los teléfonos de particulares que intervienen en algunas de las comunicaciones.