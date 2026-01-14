La concejala de El Campello (Alicante) Lourdes Llopis renuncia como diputada provincial del PP

Lourdes Llopis - FACEBOOK DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de enero de la Diputación de Alicante ha tomado conocimiento de la renuncia, como diputada provincial del PP, de la edil de El Campello Lourdes Llopis, quien hasta ahora se ha encargado de la delegación de Recursos Humanos en el equipo de gobierno de la institución.

En la sesión plenaria celebrada este miércoles también se ha autorizado la concertación por parte de Suma de una operación de tesorería para ofrecer anticipos a los ayuntamientos a cuenta de la recaudación de impuestos.

Asimismo, el pleno ha rechazado un moción presentada por Vox que pedía "dar impulso a las nuevas tecnologías" mediante el apoyo económico para el desarrollo del Congreso de Tecnología Palmeral Tech que se celebra en Elche (Alicante).

La propuesta ha sido tumbada con los votos en contra de PP y PSPV, mientras Compromís se ha abstenido y únicamente ha votado a favor la portavoz voxista, Gema Alemán, quien ha señalado que Alicante se posiciona como un "referente en innovación y crecimiento económico en el sector tecnológico"

Del mismo modo, Alemán ha incidido en que la Diputación alicantina "no puede quedar al margen de ese sector" y debe "dar respaldo institucional y económico a proyectos" como el que ha presentado en la moción.

Además, ha indicado que el Ayuntamiento de Elche ha firmado un convenio de colaboración por valor de 15.000 euros para apoyar el desarrollo del congreso y ha instado al equipo de gobierno a "priorizar en futuras cuentas el apoyo a la industria tecnológica mediante la reorientación de recursos procedentes de partidas ideológicas".

EL PP VE UN ENFOQUE "EQUIVOCADO" EN LA MOCIÓN DE VOX

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor (PP), ha señalado que el enfoque de la moción es "equivocado" porque "reduce el impulso a la innovación a la firma de un convenio, una propuesta puntual", según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Además, Pastor ha resaltado que "la innovación no se impulsa con una visibilidad puntual, sino con infraestructuras, transferencia tecnológica y apoyo real a las pymes", y ha asegurado que la Diputación "no hace partidas ideológicas", sino "económicas" y que tienen como objetivo "mejorar la vida de los ciudadanos, la capacidad de las empresas y generar bienestar económico para toda la provincia".

De otro lado, el portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, no se ha mostrado en contra de la moción en su conjunto, ya que se ha abstenido, si bien ha manifestado que no la ha apoyado debido a que "no" sabe lo que son las "partidas ideológicas".

PSPV: "PARÁLISIS Y FALTA DE INICIATIVA"

Por otro lado, el grupo socialista de la Diputación de Alicante ha criticado que el pleno ordinario haya sido "uno de los más breves y carentes de contenido político de los últimos meses". En un comunicado, ha subrayado que se trata de "una muestra más de la parálisis y falta de iniciativa del actual equipo de gobierno".

En esta línea, el PSPV ha apuntado que el orden del día del pleno se ha limitado a "trámites administrativos, daciones de cuenta y a un único punto resolutivo en materia de Hacienda, sin que se haya debatido ninguna propuesta de calado ni iniciativas orientadas a dar respuesta a los problemas reales de los municipios de la provincia".

El portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, Vicente Arques, ha recalcado que la sesión ordinaria ha vuelto a demostrar que el PP "no tiene proyecto". "Plenos vacíos, sin debate, sin propuestas y sin ambición para esta provincia", ha enfatizado.

También ha lamentado que la institución se haya convertido, a su juicio, en "un órgano meramente gestor" que "renuncia a su papel político y estratégico". "El equipo de gobierno se conforma con despachar expedientes y dar cuenta de resoluciones, sin abrir ni un solo debate sobre los retos económicos, sociales o territoriales de Alicante", ha apostillado.

Igualmente, Arques ha sostenido que el PP usa la institución provincial "como si fuera una gestoría" y no como "una herramienta útil para mejorar la vida de la gente y ayudar a los ayuntamientos", por lo que cree que "esta manera de gobernar explica por qué los plenos duran y dicen cada vez menos".

En este contexto, los socialistas han insistido en que utilizarán los plenos para "exigir transparencia, propuestas y un modelo de Diputación más útil, participativa y comprometida con el conjunto de la provincia".