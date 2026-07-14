Una concejala del PP de Alicante vuelve a rechazar ir a la comisión de VPP y no logran notificar a un exedil de Cs

Mari Carmen de España (i) y Adrián Santos (d) - MONTAJE A PARTIR DE AYUNTAMIENTO Y EUROPA PRESS

ALICANTE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Partido Popular (PP) Mari Carmen de España, exresponsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, ha rechazado de nuevo comparecer --algo que es voluntario-- en la comisión de viviendas de protección pública (VPP) constituida en el consistorio tras la polémica de los pisos del Residencial Les Naus, levantados sobre suelo que era municipal en Playa de San Juan y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Por otro lado, la Policía Local ha comunicado que "es imposible" poder notificar la citación para este órgano al exedil de Urbanismo por parte de Ciudadanos (Cs) Adrián Santos, quien estaba llamado para el 20 de julio, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.

Para el día 20 también se había acordado llamar a comparecer a la exconcejala 'popular' de Urbanismo Rocío Gómez, quien dimitió del cargo en enero de este año --tras conocerse que era adjudicataria de un piso en Les Naus-- y que está investigada en la causa judicial al respecto.

Asimismo, se decidió citar a comparecer en esa fecha al exconcejal de Hacienda y Patrimonio por el PP Toni Gallego, quien recientemente afirmó en la comisión de investigación sobre las VPP de Les Corts Valencianes que Gómez le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa" en Les Naus.

Ante esas declaraciones, la oposición pidió la comparecencia del alcalde 'popular' Luis Barcala en una sesión extraordinaria prevista para el próximo 24 de julio, aunque, por el momento, el primer edil sigue sin aclarar si acudirá o no y ha venido rechazando realizar declaraciones sobre las VPP. Tampoco se sabe aún si el día 20 comparecerán Gómez y Gallego.

En concreto, De España (PP), quien ya declinó comparecer en la sesión de la comisión de VPP en el Ayuntamiento celebrada el pasado 11 de mayo, ha señalado que durante el periodo de tiempo en el que fue concejala de Urbanismo "no" tuvo "ninguna intervención" ni tramitó "expediente alguno que tuviera relación con el objeto de la presente comisión".

"En consecuencia, por medio de la presente, y dado el carácter voluntario de la misma, les pongo de manifiesto que no compareceré ante la misma", ha señalado la edil 'popular' en un escrito en el que responde a ese requerimiento de comparecencia.

NOTIFICACIÓN "IMPOSIBLE"

Por otro lado, la Policía Local de Alicante ha señalado que es "imposible" poder realizar la notificación de la citación a Santos, exconcejal de Cs. Al respecto, ha precisado que se acudió al domicilio que figuraba en dicha notificación y que se comprobó que "en dicha vivienda" se encontraban "unos ingleses de inquilinos/propietarios".

El cuerpo municipal ha añadido que se realizaron gestiones a través de sus "bases de datos" y que les constaba otro domicilio, en el que también se personó la Policía Local. Allí, observaron que "dicha vivienda unifamiliar está en reformas y no reside nadie", ya que "únicamente está la fachada".

Y ha apuntado: "Que se le pregunta al encargado (el cual conoce bien a la familia) y este confirma que esa vivienda pertenece al padre del interesado y que él vivía por el centro aunque lleva ya más de dos años o así en el extranjero y concretamente ahora se encuentra en Arabia Saudita".

Ante estas situaciones, la Policía Local de Alicante ha indicado que no dispone de más datos que "puedan dar pie" a la "localización" de Santos "o a la comprobación de lo anteriormente mencionado". "Por tales motivos es imposible poder realizarla", ha apostillado.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, además de Gómez, está investigada la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio después de trascender que dos hijos y un sobrino suyos eran beneficiarios de inmuebles en Les Naus.

También figuran como investigados funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda --es el caso del responsable de los visados de las VPP--, así como el promotor, Francisco Ordiñana, de la mercantil Fraorgi, y adjudicatarios de pisos.