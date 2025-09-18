Una concentración en el Puerto de València denuncia el envío de material militar a Israel desde puertos españoles - BDS PV

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en el Puerto de València ha denunciado el envío de material militar a Israel desde los puertos españoles, por lo que ha pedido que la sociedad civil se organice para visibilizar "el papel de los puertos en esta cadena de complicidad". Además, el embargo de armas mediante un Real Decreto Ley.

En un comunicado, BDS País Valencià ha detallado que esta nueva transferencia consiste en "piezas de los aviones de combate F35 que Israel utiliza para bombardear en la población palestina", material que se transporta mediante una "ruta sistemática desde Estados Unidos hasta Israel".

En este sentido, ha señalado que una flota de barcos hace la ruta atlántica y transporta la carga desde EEUU hasta Tánger y una segunda flota de barcos hace la ruta mediterránea, desde Tánger hasta Israel, "pasando por los puertos de València, Barcelona y Algeciras". Así, ha indicado que el barco 'NYSTED MAERSK' "tenía previsto hacer la transferencia y que se encuentra ahora en el puerto de València".

La organización ha resaltado las acciones puestas en marcha en València y al otro lado del estrecho para "impedir esta transferencia y la utilización de nuestros puertos para el genocidio" y pusieron una denuncia contra MAERSK y "toda persona involucrada".

Ha relatado que este jueves la naviera MAERSK ha cambiado la ruta y ha sustituido el barco por otro de la misma ruta mediterránea, que está ahora en el puerto de Mersin en Turquía. Al respecto, ha avanzado que están "estudiando las vías legales para denunciar este segundo barco y para hacer todo lo posible para bloquearlo y no darle asistencia desde nuestros puertos".

Desde BDS han recalcado que el cambio de barco "demuestra que el boicot, la movilización y la resistencia organizada funcionan; que Maersk sabe con sus acciones colabora con el genocidio y es cómplice; y que está dispuesta a poner todos sus medios porque el cargamento llegue a su destinatario final: el ejército de ocupación israelí".

Por todo ello, han pedido a la sociedad civil que se organice para "denunciar y visibilizar el papel de los puertos en esta cadena de complicidad"; mientras que han instado a los sindicatos y trabajadores portuarios a que se nieguen a operar barcos como el NYSTED MAERSK o el MAERSK NORFOLK. Ha apuntado que un grupo de estibadores de València ya ha presentado una declaración de objeción de conciencia y "se espera que se sumen más compañeros".

Además, han vuelto a reclamar al Gobierno a que impida el tráfico de armas hacia Israel y que "imponga inmediatamente un embargo integral de armas vía Real decreto ley", así como la ruptura total de relaciones y sanciones internacionales y apoyo pleno a las demandas judiciales contra Israel.