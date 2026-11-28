Imagen de la concentración - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concentración de homenaje a las víctimas de la dana ha vuelto a reclamar en la Plaza de la Virgen, en València, "verdad, justicia y reparación" 25 meses después de la fatídica riada que se saldó con 234 fallecidos el 29 de octubre de 2024: "Estamos aquí 25 meses después y vamos a continuar porque esto no tiene color".

Entidades sociales, culturales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV), han celebrado este sábado, en la capital del Turia, un acto de homenaje que ha contado con las colles de dolçaina y tabal, como han hecho ya en cada una de las movilizaciones anteriores. Además, han colocado en el suelo carteles negros con los nombres de las víctimas escritos en ellos.

Los asistentes han portado pancartas en las que se podían leer mensajes como 'Ni perdonamos ni olvidamos, justicia. No nos van a callar'; 'Justicia para padre e hija y todas las víctimas. Mazón a prisión'; 'Mazón a presó'; 'Hagamos que las lágrimas cambien de bando. Verdad, justicia, memoria y prevención' o 'Mazón al paredón', entre otros. Durante partes del homenaje, se han escuchado proclamas de 'Mazón a presó'.

En declaraciones a los medios previas al inicio de la concentración, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha hecho hincapié en que las víctimas "no vamos a parar" hasta que "consigamos verdad, justicia reparadora, memoria y prevención". Ha señalado que hoy, día de reflexión antes de las elecciones generales de este domingo, han eliminado lema habitual de la convocatoria de 'Mazón a presó' y no se ha realizado la lectura del manifiesto final.

No obstante, ha recalcado: "Seguiremos en la calle 25 meses después y todos los meses mientras Carlos Mazón continúe en el escaño 98 o aforado esté donde esté porque pensamos que no acaba ahí".

Por su parte, Dolores Ruiz, que perdió a su marido y sus dos hijos, ha pedido "justicia" y "reparación", "nada más", porque "estas muertes eran evitables": "Esa es mi pelea y la fuerza que tengo de luchar hasta que se haga justicia". Y ha criticado a Mazón por "estar desaparecido" el 29O "cuando él sabía a las 8 de la mañana que venía una dana y se me fue a comer tranquilamente".

También en declaraciones a los medios, la presidenta de la Asociación de Damnificados de la dana Valencia, Elisabeth González, ha afirmado: "Estamos aquí 25 meses después y vamos a continuar porque esto no tiene color".

Ha señalado que "todavía hay que depurar responsabilidades que no se han depurado" y ha aseverado que "continuaremos, sobre todo, por los familiares de víctimas y por todos los damnificados que a día de hoy continuamos igual en el tema de la reconstrucción". Igualmente, ha criticado tanto al Gobierno central como autonómico por "trabajar a cuenta gotas", ya que, a su parecer, "las obras de reconstrucción que no llegan" y "no se están tomando como obras de emergencia que salvan vidas", sino "meramente como reconstrucción". Algo que "no es permisible en un estado de derecho como el que estamos".

Y ha apostillado: "La jueza va a continuar instruyendo, nosotros vamos a seguir reclamando justicia y reparación y las obras de reconstrucción que no llegan".

Durante su intervención en el acto de homenaje, la presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha criticado a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, "la persona que el 29 de octubre de 2024 estaba al frente de las residencias" y "continúa activa".

Ha hecho notar que hace dos años comenzaron a trabajar por la "verdad", la "justicia" y la "reparación" y ha aseverado que, "dos años después, no nos vamos a callar": "Vamos a continuar reivindicando esa verdad, esa justicia y esa reparación".

29N

Rosa Álvarez, además, ha cargado contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por desplazarse esta misma jornada a Ceuta, algo que ha considerado como "burla" de la ley electoral. "Ha ido a misa, eso es porque tiene mucho que confesar" pero "nosotros no vamos a perdonar que sea cómplice de la persona que dejó morir a nuestros familiares", ha subrayado, en alusión al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, y ha apostillado: "No sé si Dios lo perdonará; desde luego, los familiares, no".

Sobre el candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno de España, también ha afeado que "solamente le importan los trenes" y "Ceuta, pero la dana nada".

Según ha argumentado Rosa Álvarez, "el maltrato institucional ha sido tanto aquí en nuestro autogobierno como desde el PP nacional": "Él nos ha maltratado desde el primer momento. Somos víctimas incómodas porque se ven reflejados en su mala gestión, en una gestión criminal que dejaron morir a 234 personas". Y también ha reprochado que Carlos Mazón "sigue teniendo aforado" y "teniendo todos los privilegios que tiene".

AFORAMIENTOS

Sobre la iniciativa acordada entre su asociación con el PSPV y Compromís para presentar en Les Corts una iniciativa para proponer la reforma del Estatut d'Autonomia con el objetivo de convocar un referéndum con el fin de limitar el alcance de los aforamientos de los cargos políticos implicados en causas de especial gravedad con víctimas mortales, ha remarcado que "no va contra" Mazón, sino contra cualquiera que ponga en peligro la vida de cualquier ciudadano en una situación de emergencia.

Y Mariló Gradolí ha zanjado: "Continuaremos pidiendo al Tribunal Constitucional (TS) que no le aplique el aforamiento a Carlos Mazón para que pueda pasar por el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja conforme la jueza considere. Pedimos que el derecho de las víctimas estén por encima de un privilegio. Siempre y, sobre todo, en un día como hoy recordemos las 234 personas que no están entre nosotros. Por siempre, verdad, justicia, reparación y memoria".