Una concentración señala en València que el 12 de octubre "no hay nada que celebrar" y rechaza el "racismo inmobiliario"

Imagen de la concentración celebrada en València para señalar que el 12 de octubre "no hay nada que celebrar" y rechazar el "racismo inmobiliario". - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diversos colectivos antirracistas y anticolonialistas se han concentrado este lunes València, con el respaldo de otras entidades como el Sindicat de Llogateres, para destacar que este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, "no hay nada que celebrar" y mostrar su rechazo al "racismo inmobiliario".

En la concentración, que se ha llevado a cabo en la plaza de la Virgen ante una pancarta en la que se podía leer 'Nada que celebrar 12 de Octubre', han participado representantes de los citados colectivos y se ha hecho alusión, entre otros territorios, a pueblos indígenas de Latinoamérica y a Palestina.

Durante los parlamentos e intervenciones que se han hecho se ha expuesto que "los genocidios no se celebran" y se ha concretado que tanto este pasado 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, como este lunes, 12 de octubre, Dia de la Hispanidad, no se puede celebrar el "genocidio" de "ningún pueblo".

A su vez, se ha pedido "justicia" y "reparación para los pueblos oprimidos del mundo" y se ha emplazado a fomentar la "justicia social", a defender la "diversidad" y a tener una "visión crítica" de fechas como la que se conmemora este lunes.

La concentración se ha convocado y desarrollado tanto en el contexto del Día de la Hispanidad, como en el de los problemas que se están registrando para acceder a una vivienda y las reivindicaciones en torno a esta cuestión.

Desde el Sindicat de Llogateres de València, su portavoz, Andrea Aleixos, ha explicado que este es un acto que cada año celebran coincidiendo con el 12 de octubre distintas entidades antirracistas y anticolonialistas y ha apuntado que el colectivo al que ella representa ha mostrado su apoyo a esta convocatoria teniendo en cuenta también "las dificultades de acceso a la vivienda" de las "personas migrantes o racializadas".

Aleixos ha hablado así de "racismo inmobiliario", aquel que sufren las personas que buscan alquilar o comprar una vivienda por su origen, sus rasgos, su nombre y apellidos procedentes de otros países o su acento al hablar. De este modo, ha comentado, en declaraciones a Europa Press, que hay muchos casos de personas que llaman a una inmobiliaria o a un particular para alquilar o adquirir un inmueble y se encuentran con un no, diciéndoles que ya no está disponible la casa o el anuncio por el que preguntan.

La representante del Sindicat de Llogateres ha manifestado que a esto se suman los problemas que genera la Ley de Extranjería también para acceder a una vivienda. A este respecto, ha expuesto que hay personas que no pueden ponerse a trabajar enseguida y que por tanto no pueden optar a un contrato laboral hasta pasado un tiempo, una circunstancia que genera más dificultades.

"Sin un contrato de trabajo, no hay contrato de alquiler. Sin este, no hay empadronamiento y sin él no se puede pedir ayudas sociales o gestionar otros asuntos como los médicos", ha manifestado Andrea Aleixos.

"JUEGAN CON SU VULNERABILIDAD"

Asimismo, ha afirmado que a esto se unen otros "problemas" que se generan por los "intentos de estafa o de engaño" a los que se enfrentan personas migrantes. "Se cree que no tienen conocimiento de la ley, de los derechos, o que no tienen los mismo derechos. A veces se les hace firmar contratos fraudulentos de dos años o pagar cosas que no corresponden" a un inquilino, ha apuntado Aleixos.

"Juegan con su vulnerabilidad" sabiendo que esas personas "no están en su territorio o no entienden el lenguaje", ha apostillado la portavoz del Sindicat de Llogateres.