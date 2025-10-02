Una concentración en València exige liberar a la flotilla de ayuda a Gaza: "Es un ataque contra la humanidad entera""

Concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en la Plaza del Ayuntamiento, a 2 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en el centro de València ha exigido este jueves la liberación de la Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, y ha denunciado que su interceptación por parte de Israel "es un ataque a la solidaridad internacional" y "contra la humanidad entera".

La protesta ha arrancado a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento de València, y también se celebra en otros municipios de la Comunitat Valenciana. Fue convocada de urgencia tras conocerse la interceptación por parte de Israel de la flotilla de ayuda humanitaria, con activistas de varios países, entre ellos España y algunos de ellos valencianos.

Durante la concentración se han podido ver banderas de Palestina, kufiyas, una gran figura de Netanyahu con las manos rojas de sangre y bigote emulando al de Hitler o un 'Guernica' con los colores de Palestina.

Los participantes han mostrado pancartas con mensajes como 'Trenquem el bloqueig', 'fin al genocidio, boicot Israel', 'Parar-ho tot per a parar el genocidi' y 'Aturem el genocidi a Palestina. Fi al comerç d'armes i a les relacions amb Israel. Cap port per al genocidi'.

También se han enseñado carteles con mensajes como 'Justicia para Palestina', 'Stop genocidio, libertad flotilla', 'Stop holocausto alimentario en Gaza', 'Paremos el genocidio, rompamos el bloqueo', 'No dejéis que el mundo mire a otro lado', 'La flotilla no se toca' y '+19.954 niñas y niños asesinados'.

Durante la concentración se ha guardado un minuto de silencio por las personas asesinadas en Gaza, que ha finalizado en un aplauso y gritos de "Palestina libre". Otros cánticos de la protesta han clamado "boicot a Israel", "flotilla libre", "si tocan la flotilla paramos todos", "Basta ya, queremos alto al fuego", "dónde están, no se ven, las sanciones a Israel", "vosotros sionistas sois los terroristas".

A continuación, se ha procedido a la lectura de manifiestos por parte de las organizaciones convocantes como Global Sumud Flotilla, Global Movement Gaza, BDSPV y Voces por Palestina, entre otras.

"Los pueblos del mundo no aceptamos la normalidad del genocidio. Unos cuantos barcos consiguieron llegar a aguas palestinas, pero una vez más el estado colonial de Israel ha respondido con la violencia y la piratería y los barcos han sido interceptados en flagrante violación del derecho internacional. La interceptación de la flotilla es un ataque directo contra la sociedad civil internacional, contra la humanidad entera, porque lo que se buscaba era lo más básico. Abrir los pasos humanitarios", han señalado las entidades.

Entre las reclamaciones de las organizaciones destaca, además del fin del bloqueo a Gaza y la liberación inmediata de los participantes de la Global Sumud Flotilla, la entrega de la ayuda humanitaria a las organizaciones palestinas y devolución de los barcos confiscados; el embargo total de armas a Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y deportivas con el régimen israelí.

En esa línea, las organizaciones también han exigido al Gobierno de España que "actúe de manera inmediata contundente y sin ambigüedades" y "utilice todos los mecanismos diplomáticos y legales para proteger a las personas secuestradas por Israel".

UN PADRE CON SU HIJA EN LA FLOTILLA

La concentración ha contado con el testimonio de un hombre palestino que huyó de la franja de Gaza. Han acudido representantes de Compromís, PSPV y Podem. Asimismo, ha compartido su caso en declaraciones a los medios de comunicación Antonio Buchó, cuya hija Sofía Buchó es una de las activistas que iba en la flotilla.

"No les permiten entrar abogados pero me da la sensación de que por debajo están haciendo todos los intentos ambas partes, porque saben que se están jugando mucho viendo la respuesta de tantísima gente en todo el mundo", ha comentado Antonio Buchó.

Además, ha reconocido que ha vivido la situación desde el primer día con "angustia" y "preocupación". "Pero cuando veía algún vídeo de todas las personas que allí están, me daba confianza porque veía una seguridad en todas ellas en todos ellos muy grande. Entonces, eso me da mucha paz, confianza y tranquilidad".