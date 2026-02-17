Una concentración vuelve a reclamar la reapertura del centro de día para mayores en Alicante

Concentración convocada por CCOO ante la denominada Oficina del Cuidador del Ayuntamiento de Alicante - CCOO PV

ALICANTE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV en L'Alacantí-Les Marines ha vuelto a exigir este martes, en una concentración frente a la recién inaugurada Oficina del Cuidador del Ayuntamiento de Alicante, la reapertura del centro de día de mayores y, por tanto, del Servicio de Estancias Diurnas (SED).

También la publicación de nuevos pliegos para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Alicante, "tras haberse declarado desierto el proceso de licitación hace unos días", según ha informado el sindicato en un comunicado, que ha apuntado que tanto personas usuarias como trabajadoras y trabajadores han exhibido pancartas en las que han acusado al consistorio de llevar a cabo un "abandono de los servicios sociales".

En este sentido, CCOO reclama la reapertura del SED, "que cerró en agosto y dejó a más de 40 usuarios y usuarias sin alternativa" y, respecto al SAD, ha afirmado que "el pasado 4 de febrero la mesa de contratación municipal declaró desierto el procedimiento de licitación, por la renuncia de la única empresa que había optado a presentarse", Ayuda Familiar Castellón SL, "después de haberse suspendido hasta tres veces el acto de apertura de sobres".

Según el sindicato, "la Concejalía de Bienestar Social ha dilatado el cambio de empresa, como manera de garantizar la continuidad de la actual empresa Serveo Social y de ahorrarse la subida salarial que corresponde hacer a la plantilla, que tiene el salario congelado desde 2023".

"Estas trabas burocráticas constituyen un acto de negligencia institucional y una muestra más de lo poco que valora el Ayuntamiento de Alicante a las personas dependientes usuarias de estos servicios y a su plantilla", ha valorado.

Por ello, CCOO PV ha explicado que "la concentración ha tenido lugar frente a la Oficina del Cuidador, una oficina abierta recientemente por PP y Vox para atender a personas cuidadoras no profesionales, utilizando un dinero que dicen no tener para reabrir el SED o para aumentar la financiación del SAD".

En este sentido, el sindicato ha exigido "la apertura del SED y la publicación de nuevos pliegos de condiciones para el SAD de inmediato", al tiempo que ha avanzado que continuará con las movilizaciones que ha realizado desde verano si estas reivindicaciones no se materializan "en las próximas semanas".