La concertada exige a Educación llegar a acuerdos antes de fin de curso: "A mismo trabajo, mismas condiciones laborales"

Protestas de la educación concertada a las puertas de Les Corts. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la educación concertada se han concentrado este miércoles a las puertas de Les Corts en una nueva protesta para exigir un "avance" en la negociación de la Conselleria de Educación en sus peticiones de jubilación parcial, plantillas y orden de pago delegado.

El objetivo es conseguir llegar a acuerdos "antes de que acabe el curso" para poner fin a la discriminación" que, a su parecer, sufre esta red. En este sentido, recalcan que apoyan las reivindicaciones de sus colegas de la pública y no existe ninguna confrontación, pero añaden que "a mismo trabajo, mismas condiciones laborales".

Los participantes en esta concentración --una de las convocadas hoy por diversos colectivos ante las puertas del parlamento autonómico-- se han congregado desde las 09.30 horas al lado de la puerta de Les Corts, tras una pancarta unitaria de los cinco sindicatos convocantes con el lema 'Més drets laborals, ni un pas enrere en l'ensenyament concertat' ('Mas derechos laborales, ni un paso atrás en la educación concertada').

Al poco rato, han coincidido con una protesta de taxistas, en el lado opuesto de la plaza de San Lorenzo, que este miércoles acogerá hasta cinco concentraciones de distintos colectivos profesionales y sectores económicos.

Los asistentes han mostrado carteles con mensajes como 'La concertada no se rinde', 'Mismo trabajo, mismos derechos', '- ratio - carga lectiva + recursos - atención', 'La concertada cumple ¡Conselleria no!' y 'La jubilació parcial és un dret que no es podeu llevar'.

Asimismo, se han coreado consignas como "La concertada está discriminada", "PAS y docentes estamos presentes", "la escola concertada també està cremada", "jubilación parcial, derecho fundamental" y "la concertada, volem ser escoltada".

Por parte del sindicato mayoritario, FSIE, su secretario autonómico, Vicent Cabanes, ha remarcado los "temas fundamentales" para estos profesionales: acuerdos de jubilaciones parciales, plantillas, sobre todo en FP y Educación Especial, y la modificación de la orden de pago delegado.

Este portavoz ha comentado que realizan una "valoración muy positiva" de los paros parciales y manifestaciones convocadas hasta el momento y, preguntado por la huelga indefinida llevada a cabo por l profesorado de centros públicos, ha señalado que valoran "mucho" lo que están consiguiendo sus compañeros".

"Pero nosotros venimos también protestando desde el año pasado y no descartamos continuar si la cosa no evoluciona como toca. La Conselleria ha dado algunos pasos, pero queremos que se concrete. Nuestros objetivo es tener los acuerdos antes de final de curso", ha aseverado.

Por parte de USO, su secretario de Enseñanza, Eduardo Hervás, ha explicado que protestan "por la discriminación de la concertada, no solo de ahora, sino de hace años". Ahora, ha continuado, el movimiento "va in crescendo y, además, hay mayor unidad sindical".

NO HAY CONFRONTACIÓN CON LA PÚBLICA

"Lo que queremos es la solución ahora. Es un momento en el que debemos tener las mismas condiciones laborales; el mismo trabajo se merece las mismas condiciones y el mismo salario. La pública está haciendo una huelga justa, pero es que nosotros estamos muy por detrás. No hay confrontación", ha recalcado.

Se da la circunstancia de que tres de las organizaciones --CCOO, UGT y STEPV-- han cambiado el paro parcial previsto para hoy por una jornada completa de huelga. En representación de CCOO PV, Javier García ha precisado que han adoptado esta medida al ver "lo poco que avanza la negociación con la Conselleria de Educación y su poca voluntad de solucionar los problemas".

En la misma línea, José Juan Torrecillas, de UGT PV, ha constatado que las conversaciones con la administración "avanzan muy lentamente" y ha afeado que la Conselleria no se presentó al TAL cuando se convocaron los paros, algo que ha calificado de "menosprecio al sector". Finalmente, Lola Navarro, de STEPV, ha incidido en que ha sido al afiliación la que ha solicitado que la huelga fuera de jornada completa y ha coincidido en considerar que "los temas cruciales para el sector de la concertada están paralizados o con muy poco avance".