La concertada valenciana inicia protestas con paros parciales para exigir a Educación "avances" en sus reivindicaciones

La enseñanza concertada de la Comunitat Valenciana vive este hoy la primera de las tres jornadas de paros parciales convocadas por los sindicatos "en protesta por la falta de avances en la negociación con la Conselleria de Educación". - REMITIDA FSIE

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La enseñanza concertada de la Comunitat Valenciana vive este hoy la primera de las tres jornadas de paros parciales convocadas por los sindicatos "en protesta por la falta de avances en la negociación con la Conselleria de Educación".

A estas movilizaciones les seguirán nuevas jornadas los días 10 y 17 de junio. Los paros, de franjas de al menos una hora entre las 8:00 y las 10:30 horas, coinciden con el inicio de la jornada laboral en los centros educativos, que han sido este miércoles escenario de concentraciones.

FSIE-CV, el sindicato mayoritario en esta red, USOCV, CCOO-PV, UGT Servicios Públicos y STEPV-IV convocan estas movilizaciones "ante la ausencia de acuerdos en materias laborales y educativas contempladas en el calendario de negociación de diciembre y aún pendientes: jubilación parcial, la mejora de la Formación Profesional Dual, la adecuación de las plantillas en los centros de educación especial y de Formación Profesional o la modificación de la orden del pago delegado".

Además, la concertada reivindica "la reducción de la carga lectiva, la ampliación de plantillas en todas las etapas educativas, la actualización de la normativa de la concertada, mejoras retributivas para el personal docente y complementario, el reconocimiento de los sexenios, la dotación de recursos humanos y materiales para la inclusión educativa y la financiación del coste real del puesto escolar en los centros de educación infantil de 0 a 3 años", enumeran.

Dentro de estecalendario de protestas, el próximo 10 de junio se celebrará una concentración frente a la Conselleria de Hacienda, y el 17 de junio ante Les Corts Valencianes, ambas de 9:30 a 10:30 horas. Ese mismo día 17, por la tarde, tendrá lugar una movilización simultánea en las tres provincias a las 18:00 horas.

Aunque por ahora solo hay convocadas tres jornadas, FSIE-CV no descarta "intensificar" las movilizaciones. "No descartamos ningún tipo de medida si no apreciamos mejoras por parte de la Conselleria de Educación", advierte, en un comunicado, el secretario autonómico del de la organización, Vicente Cabanes.