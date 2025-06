Un concierto en directo, a 4,5 metros de altura, da la bienvenida a la Gran Fira de València

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gran Fira de València, el evento tradicional que inicia este martes, 1 de julio, tendrá su gran cita de inauguración con un espectáculo musical que, bajo el título 'Piano Sky', dará comienzo en la plaza del Ayuntamiento, a las 22.00 horas. Será un concierto en directo, con la particularidad de que se ofrecerá a 4,5 metros de altura.

Con la llegada del mes de julio, València inicia un mes repleto de propuestas culturales, lúdicas y festivas, con más de 400 convocatorias de ocio, cultura y entretenimiento, ha destacado el consistorio de la ciudad en un comunicado.

La puesta en escena, delante de la fachada del edificio consistorial, constará de una figura central formada por un gran piano de cola y una pianista, que se elevarán hasta los 4,5 metros de altura para ofrecer un concierto de música en directo.

Toda la propuesta irá combinada con dos pasarelas y un espectacular despliegue de luces, bailarines, globos biodegradables, que concluirá en una fusión final con un espectáculo pirotécnico, a cargo de la pirotecnia Penyarroja, como apoteosis final de la inauguración de la Gran Fira de València.

Esta propuesta innovadora dará el pistoletazo de salida a la tradicional feria de julio de la ciudad que, a lo largo del mes reunirá a ciudadanía y visitantes con una amplia variedad de propuestas de ocio y entretenimiento para todas las edades y por todos los barrios y pedanías de València.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha resaltado la "relevancia" que tiene este evento para la ciudad. "Queremos que la Gran Feria sea mucho más que una simple celebración; aspiramos a que sea un auténtico reflejo de la identidad, la alegría y la vitalidad que caracterizan a nuestra ciudad", ha señalado.

"Piano Sky será un inicio espectacular y lleno de emoción, que demostrará que València no solo es tierra de música y tradiciones arraigadas, sino también un espacio donde la innovación, la creatividad y la modernidad tienen un lugar destacado", ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha añadido que la elección de este espectáculo para inaugurar la feria "representa un paso más en la apuesta por fusionar tradición y modernidad en las celebraciones valencianas".

"Este espectáculo, que combina música en vivo, tecnología avanzada y un despliegue artístico innovador, marcará sin duda el inicio de un mes lleno de actividades que unen lo mejor de nuestras tradiciones con las tendencias más actuales", ha subrayado.

A su juicio, "es una oportunidad única para que tanto los valencianos como los turistas puedan disfrutar la Gran Feria de València en un formato emocionante, que invita a todos a participar y a sentir el orgullo de formar parte de una cultura vibrante y dinámica".

CONCIERTOS DE VIVEROS

En el marco de la Gran Fira de València, también comienza este martes el ciclo de Conciertos de Viveros, que se pone en marcha en los Jardines de Viveros como "una de las citas musicales más importantes del verano en València".

Un año más, este ciclo musical, que se prolongará hasta el 25 de julio, reunirá a grandes nombres de la música nacional e internacional en un entorno "privilegiado" al aire libre.

Tal como ha subrayado Gil, "este año el cartel vuelve a destacar por su variedad, calidad y amplitud de estilos musicales". Nombres reconocidos del panorama musical como Luis Fonsi, Simple Minds, Rosario, Vanessa Martín, La La Love You, Los Secretos, Sole Giménez, Juan Valderrama, Europe, The Human League, Víctor Manuelle, Camila, María José Llergo, Álvaro de Luna, Caravan Palace, Bombai, Marta Santos, Chiara Oliver, Alvama Ice, Hakuma que ya tiene 'sold out' desde hace meses, y muchos más conforman una programación pensada para todos los gustos y generaciones.

En total, 18 noches de conciertos que convierten la explanada de Viveros en "un referente musical del ámbito nacional, con un ambiente único donde la música en directo y el verano valenciano se dan la mano". Sole Giménez y Juan Valderrama serán los encargados de arrancar este ciclo este martes, que espera reunir a miles de aficionados a la música en vivo.

La concejala de Fiestas y Tradiciones ha destacado que "este año se sigue con la apuesta por un cartel ecléctico que refleja la esencia de los Conciertos de Viveros: una cita con artistas locales, nacionales e internacionales de reconocido prestigio, junto a nuevas voces emergentes que ya dejan huella".

Además, Gil ha puesto en valor el trabajo realizado junto a los promotores para "configurar una programación que no solo apuesta por la diversidad estilística, sino también por hacer partícipe a diferentes públicos y rangos de edad".

Entre las propuestas más esperadas se encuentran la primera visita a Valencia de Europe, banda "mítica" del rock internacional; el regreso de Simple Minds con su característico sonido ochentero; el show de Luis Fonsi, uno de los artistas latinos "más influyentes" del panorama global; así como los ritmos flamencos de Rosario y María José Llergo, el pop femenino de Vanessa Martín y la energía del indie-pop de La La Love You.

Este año también se suman artistas valencianos como Bombai, Moni Motes o De Rancho, que "aportan el sabor local y la frescura de los nuevos talentos".

Como novedad en esta edición, el recinto contará con una zona de 'foodtrucks' y restauración, donde el público podrá disfrutar de una variada oferta gastronómica antes y durante los conciertos, lo que "complementará la experiencia cultural y de ocio pensada para disfrutar plenamente de las noches de verano en València".