Un concierto sinfónico con más de 30 músicos explorará el universo de Harry Potter en Roig Arena

La magia de Harry Potter llega el 2 de enero a la Sala Auditorio Roig Arena con un concierto sinfónico - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Auditorio Roig Arena de València acogerá el próximo 2 de enero un concierto sinfónico que explora el universo de Harry Potter. Sobre el escenario, 30 músicos interpretarán en directo una gran selección de las melodías más reconocibles del universo de Hogwarts, acompañados de una experiencia inmersiva que comenzará incluso antes de ocupar la butaca y que convertirá la sala en un lugar donde la magia cobra vida.

Con el título 'Harry Sinfónico', la cita propone "una experiencia pensada para quienes crecieron con esta historia, pero también para quienes la están descubriendo ahora y para todos aquellos que quieren volver a sentirse parte de ella durante unas horas", destaca la organización en un comunicado.

Las entradas salen a la venta el sábado, 17 de octubre, a las 12.00 horas en roigarena.com.