Conciertos, talleres e intervenciones artísticas se darán cita en el festival Máquina en Las Cigarreras

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, vuelve a apostar por el talento joven, la creación local y la diversidad de miradas en el festival de arte y pensamiento Máquina 2025, en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante.

Del 14 al 15 de noviembre, Las Cigarreras acoge conciertos, talleres, intervenciones artísticas y performance de más de veinte artistas, que consolidan al certamen "como una de las citas culturales más estimulantes del otoño", según han informado la entidad y el consistorio.

El festival Máquina, propuesta de Leticia Cano y Movidas Ardilla, busca "cuestionar, inspirar y conectar" a las nuevas generaciones de creadoras y creadores, a través de propuestas artísticas que "rompen con los formatos tradicionales, promoviendo el arte como lugar de encuentro, diálogo y transformación".

El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha subrayado el "compromiso" del Consorci de Museus con la ciudad de Alicante "renovando un año más nuestro apoyo a esta iniciativa con el objetivo de dar visibilidad a las propuestas más innovadoras de la escena contemporánea de creadores valencianos, consolidando Máquina como un espacio abierto al pensamiento, la experimentación y la creación colectiva".

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, ha resaltado que Máquina es "el único festival en Alicante creado y destinado a un público joven en el que los propios participantes y organizadores se involucran en la programación del evento, en función de sus intereses y gustos" y se ha nmostrada segura "de la gran acogida que tendrá y desde el Ayuntamiento animamos a toda la gente joven con intereses artísticos a acercarse".

El festival presenta una programación especialmente pensada para el público joven. Los conciertos programados traerán Las Cigarreras a algunos de los creadores locales más innovadores del momento, como son Corte!, Gazella y Svsto.

El programa arranca el viernes a las 17.00 horas con los talleres 'Do It Yourself, Do It Together, Do It Now', de Mistela Punx, y con 'Escribir sobre tonterías', espacio dedicado a la escritura creativa de la mano de Juanpe Sánchez López, a las 18:00 horas. Les seguirá la sesión de Dj, a cargo de Mistela Punx a las 20:00 horas y el concierto de Corte! de 21.00 a 22.00 horas.

El sábado 15 empezará la jornada con el taller de escritura creativa de 12.00 a 14:00 horas. Por la tarde, será el turno de Héctor Fuertes con su performance 'Devotion'.

La sesión musical comenzará a las 20.00 horas en la Trasera con la actuación en vivo por primera vez en el festival de Las Precarias de Torrevieja. Paralelamente, en la Caja Negra tendrá lugar la performance 'Ultra Femme Frequencies', de Meritxell de Soto. Cerrarán el festival los conciertos de Gazella y Svsto, a las 21.30 horas y 22.30 horas, respectivamente.

PROGRAMADORES

Como novedad, Máquina lanzará una convocatoria abierta de programadores para su próxima edición, Máquina 2026, con el objetivo de seguir ampliando la diversidad de miradas y voces que dan forma a su propuesta artística.

Todas las actividades del festival son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo. Los talleres requieren inscripción previa a través del formulario disponible en la cuenta de Instagram del festival o escribiendo a hola@todobien.org.