Un concurso elegirá la mejor croqueta de Alicante

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 bares y restaurantes participarán en el primer festival 'Alacroqueta', en el que el público podrá elegir cuál es la mejor croqueta de la ciudad de Alicante. La iniciativa se celebrará en la plaza de Séneca del viernes 26 al domingo 28 de septiembre con 'showcooking', animación musical y actividades para niños.

Así lo han desvelado este jueves la concejala de Hostelería, Comercio y Mercados, Lidia López, los organizadores del evento, Elena Vidal, de Alicante Street Style, y Rafa Baeza, de Alacant Street Market, además de varios cocineros participantes, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La edil ha destacado que el objetivo es "acercar" la gastronomía a los alicantinos y "reconocer" el trabajo de chefs y restauradores en 2025, año en el que la ciudad ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía.

Todo ello, a través de la croqueta, un producto "que le gusta a todo el mundo" y que ha pasado de ser un plato de aprovechamiento en sus orígenes a convertirse en "símbolo de creatividad, sostenibilidad y sabor". Por ello, ha animado a "alicantinos y visitantes a acercase a la plaza de Séneca", a "degustar la variedad de croquetas con sabores y texturas totalmente diferentes" y a "votar por su preferida".

Por su parte, Elena Vidal ha agradecido al Ayuntamiento su "apoyo para que este festival de la croqueta se convierta en realidad". Además, ha explicado que "los establecimientos estarán distribuidos en diferentes puestos en la plaza de Séneca y venderán sus propuestas" en paquetes de tres croquetas a un precio de seis euros, dos por pieza.

VOTACIÓN

En el momento de la compra, entregarán un código QR mediante el que los clientes podrán votar valorando del uno al diez la presentación, textura y sabor, "de manera que la croqueta que mejor puntuación obtenga será la mejor de Alicante". La oferta se complementa con bocadillos que estarán fuera de concurso y se podrán adquirir a un precio de ocho euros.

"Es importante informar de que uno de los restaurantes ha incluido una croqueta sin gluten para que intolerantes y celiacos puedan disfrutar también de este concurso", ha añadido Vidal.

PARTICIPANTES

Entre los establecimientos participantes están Barrita del Sidi, con 'La terreta', de gamba roja y rape con mayonesa de ñora y tartar de gamba roja, sésamo y lima. También Brasad'or, con 'Croqueta de pollo a la brasa', cremosa de pollo macerado durante 24 horas y cocinado a la brasa, boleada en 'panko' y acompañada de mayonesa de piquillo.

También competirán Cheosm con 'Croqueta de jamón trufada', una croqueta de jamón con una base de mayonesa de trufa, y Distópico, con 'Distopía ibérica', con chorizo con 'chutney' de piña, velo de papada ibérica y mayonesa de 'harissa'.

Por su parte, Ditaly participará con 'Croqueta de 'risotto' a la ''nduja' y 'stracciatella'', de 'risotto' de ''nduja' cubierto con 'straciatella' de burrata, tomate semiseco, pimienta negra y albahaca.

Donde Nakiss tratará de alzarse con la victoria con 'Bocado secreto', una croqueta de berenjena y cremoso de quesos, acompañada de una crema de berenjena asada y nieve de parmesano. Esta propuesta es sin gluten.

La Favorita participará con una croqueta 'De coca amb tonyna', con atún de zorra, anís, cebolla y piñones, y Píllame Confesá con 'Croqueta de jamón, champiñones y trufa', compuesta por jamón y crema de champiñones y trufa, acomapañada de salsa de champiñones y jamón.

Pocardy presentará 'Jamón jamón', una croqueta crujiente y cremosa; Santa Bar con 'Croqueta de jamón 'Big Manu'', cremosa por dentro y crujiente por fuera, con el jamón como protagonista, y La Taberna del Gourmet con 'Croqueta 'gourmet' de chorizo ibérico', con chorizo ibérico.

Teselas competirá con la "clásica" 'Croqueta de jamón', TorriKo con 'Croqueta gachamiguera', rellena de ajo asado con 'topping' de panceta guisada, y Txopin Pintxo Bar con 'Croqueta de sobrasada y queso Mahón', de sobrasada y queso de Mahón con un toque de miel.