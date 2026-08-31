Condenado a un año y nueve meses de cárcel un hombre que maltrató y retuvo a su pareja, menor de edad

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VALÈNCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Valencia ha condenado a un año y nueve meses de prisión y a 120 días de trabajos en beneficio de la comunidad a un hombre que octubre de 2022 maltrató y retuvo a su pareja, una joven que en el momento de los hechos tenía 15 años, en una vivienda de la localidad valenciana de Manises.

El acusado, en un procedimiento celebrado por conformidad de las partes, no podrá acercarse a la víctima a menos de 500 metros de la víctima por tres años y medio y asimimo no podrá tener armas por otros cuatro en el caso del delito de maltrato habitual por el que ha sido condenado en primer lugar. Además, la sala le condena por malos tratos y amenazas y deberá indemnizar a la menor con 5.000 euros por las lesiones sufridas.

La sala ha considerado probado que el acusado, con numerosos antecedentes penales por violencia doméstica y de género y maltrato habitual, había conocido por internet en septiembre de 2022 a la víctima, que entonces residía en un centro de menores. A partir de ese momento iniciaron una relación, a pesar de que él conocía que ella tenía 15 años.

El 14 de octubre de ese año, aprovechando que la menor tenía permiso para pasar el fin de semana en casa de su padre, la convenció de que se fuera a su propio domicilio en Manises. Al día siguiente de su llegada, le quitó el móvil, la dejó incomunicada y comenzó a controlar todos su movimientos. Además, la obligó a realizar todo el trabajo doméstico y se dirigió a ella con tono y expresiones vejatorias.

Su comportamiento fue tornándose "paulatinamente más agresivo" y pasó a la agresión física con golpes en la cara, puñetazos en las costillas y empujones. Cuando la chica le expresó su voluntad de marcharse, la mantuvo encerrada en casa, con llave y bajo la amenaza de "buscarla y matarla si la encontraba". Los hechos se prolongaron hasta el 29 de octubre, cuando la chica pudo escapar en un descuido.

La sala considera que los hechos son constitutivos de un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia sobre la mujer; malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer; amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer y detención ilegal con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción.