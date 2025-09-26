Condenado un hombre a 23 años de prisión por matar y robar a una anciana en el Grao de Castelló

CASTELLÓ 26 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 23 años de prisión a un hombre que mató y robó a una anciana en el Grao de Castelló, en una sentencia dictada de acuerdo al veredicto de culpabilidad que emitió un jurado popular y proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La sentencia, que condena al acusado por un delito de robo con violencia, en concurso medial con un delito de asesinato, establece que deberá indemnizar a cada uno de los cinco hijos de la víctima con 32.000 euros y, por los efectos sustraídos, con 828,60 euros.

En los hechos probados se establece que el 23 de enero de 2022, mientras la víctima se encontraba en el bajo de su propiedad en el Grao de Castelló, local al que acudía los domingos para tener reuniones familiares, entró el acusado, el cual sabía que la mujer se encontraba en el local por haber seguido sus pasos por la calle.

Allí, en el interior de la cochera, el acusado, con ánimo de beneficio ilícito se dirigió a la mujer con intención de apoderarse de los efectos de valor que portaba y la golpeó al objeto de reducirla y lograr su objetivo hasta que, en un momento dado y debido a la resistencia ejercida por la víctima, agarró con su mano derecha el cuello de ésta y ejerció presión sobre el mismo, con la intención de causarle la muerte a sabiendas que con dicha actuación se la ocasionaría y para que no le pudiera descubrir como el autor de los hechos, lo que provocó en la mujer una asfixia mecánica por estrangulamiento a mano y su muerte.

El acusado se apoderó de efectos de la víctima consistentes en una cadena de oro de la que colgaba una cruz de Caravaca que portaba en el cuello, un anillo de boda, así como del bolso de esta que contenía una cartera. Posteriormente se dio a la fuga, previsiblemente hacia su domicilio.