Condenado un hombre a ocho años de prisión por robar en ocho viviendas de Castelló, Benicàssim y Borriol

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CASTELLÓ 2 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a ocho años de prisión a un hombre que entró a robar en ocho viviendas de Castelló, Benicàssim y Borriol entre los meses de abril y junio de 2025, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La Sala, que dictó la sentencia después de que la Fiscalía y la defensa del condenado presentaran un acuerdo por el que el ladrón reconocía los hechos y se mostraba conforme con la pena, le considera autor de dos delitos continuados de robo con fuerza en casa habitada.

El penado deberá indemnizar a cada una de las víctimas con las cantidades en las que se valoran las joyas sustraídas en cada casa, importes que oscilan entre los 3.000 y los 17.500 euros, así como por los daños causados para acceder a los inmuebles.

Los hechos comenzaron el 14 de abril de 2025, cuando el condenado, con antecedentes penales por hechos similares, accedió a cuatro viviendas de Benicàssim tras saltar las respectivas vallas perimetrales.

En dos de ellas no pudo acceder al interior aunque provocó daños en los cerramientos al intentar entrar. En las otras dos, se apoderó de joyas, relojes y hasta 800 euros dinero en efectivo.

Durante el mes de junio del mismo año, el hombre hizo lo propio con otras cuatro casas ubicadas en Castelló de la Plana y en Borriol. En una de ellas, en el Grao de Castelló, fue sorprendido por el hijo de la dueña.

A otras dos viviendas sí pudo acceder y se apoderó de joyas, relojes y aparatos electrónicos por valor de 3.800 y 17.500 euros, respectivamente. No consiguió acceder a un cuarto inmueble, pero provocó desperfectos al fracturar dos ventanas. La sentencia no se puede recurrir.