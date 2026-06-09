El condenado por matar al gato de su expareja en Torrevieja será deportado a Colombia en las próximas horas

Momento en el que agentes de la Policía Nacional detienen al condenado, que será deportado a Colombia en las próximas horas - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 29 años al que un juzgado de Torrevieja (Alicante) condenó a cinco años de expulsión por haber matado a golpes al gato de su expareja en plena calle será deportado a su país de origen, Colombia, en las próximas horas, según ha informado este martes la Policía Nacional.

En virtud de la resolución judicial, el cuerpo policial detuvo este lunes por la tarde al varón en este municipio alicantino, tras lo que será expulsado para hacer efectiva la ejecución de la sentencia dictada.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press han precisado que, en un primer momento, se acordó una pena de cárcel de 20 meses, aunque finalmente se determinó que fuera conmutada por los cinco años de expulsión.

Así, según lo dictado por los juzgados de Torrevieja, los agentes arrestaron al varón investigado como presunto responsable de un delito de maltrato animal con ensañamiento y violencia de género en su vertiente de violencia vicaria, por los que el maltratador ha sido condenado a esa deportación.

El Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional de la Comisaría de Elche, cuando la autoridad judicial emitió la resolución de expulsión, se desplazó a Torrevieja para arrestar al maltratador, algo que finalmente se realizó tras una serie de vigilancias discretas.