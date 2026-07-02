Condenados un hombre y una mujer a 13 años de cárcel cada uno por matar a su compañero de piso para quedarse con la casa

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ALICANTE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un hombre y una mujer a 13 años, nueve meses y un día de prisión cada uno por matar a su compañero de piso. También descuartizaron y quemaron el cadáver para quedarse con el uso de la vivienda y su dinero.

Ambos condenados fueron juzgados por el procedimiento de jurado popular entre los días 8 y 15 de junio de este año. La sentencia, dictada por la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia que presidió el tribunal, impone a cada acusado una pena de 12 años por un delito de homicidio y otra de un año, nueve meses y un día de prisión por un delito continuado de estafa, ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los hechos, tal y como declaró probado el jurado en su veredicto, ocurrieron en una fecha no determinada pero anterior y próxima en el tiempo al 12 de junio de 2024, cuando los dos acusados, que eran pareja, mataron a su compañero de piso, aunque no consta el modo en el que lo hicieron.

Con posterioridad, descuartizaron el cadáver con una máquina radial y un cuchillo y quemaron los restos tras rociarlos con gasolina en dos parajes diferentes a las afueras de la ciudad de Alicante. Tras perpetrar el crimen, los ahora condenados usaron la tarjeta bancaria de la víctima para realizar retiradas de efectivo por un importe total de 820 euros.

La sentencia dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Alicante no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.