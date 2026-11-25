Archivo - Imagen de archivo de la Audiencia de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a penas de nueve meses y un año y medio de prisión a dos policías locales de Benidorm por un delito de odio cometido contra una mujer transexual a la que humillaron y menospreciaron en mayo de 2020 por razón de su identidad sexual.

La sentencia declara probado que los funcionarios estaban de servicio y "debidamente uniformados" a bordo de un coche patrulla cuando vieron a la mujer a la que uno de ellos le espetó: "Te lo digo en serio, de día eres más feo"; "¿Qué hacéis ahora que no podéis comer pollas ni robar?" o "¿Cómo vivís?" y le dice que ya le había advertido que no podía estar en esa zona.

El otro agente reafirmó a su vez esa conducta, aseguró que había que denunciarla y, "faltando a su obligación legal de actuar", lejos de "impedir" el "ataque" se estaba produciendo sobre la víctima por parte de su compañero, grabó con su teléfono móvil personal esos hechos.

A continuación, este último acusado compartió el vídeo por WhatsApp con su propio compañero, quien a su vez lo reenvío a un grupo de agentes en esa misma red social. El vídeo fue finalmente subido por una persona que no ha sido identificada a Youtube y tuvo una gran repercusión en redes sociales y en los medios de comunicación.

Estos hechos, según recoge la sentencia, provocaron un trastorno por estrés agudo a la víctima, que deberá ser ahora indemnizada por ambos condenados de forma conjunta y solidaria con 6.000 euros, cantidad que ya ha sido consignada en una cuenta judicial.

Los agentes negaron los hechos en la vista y alegaron, en su declaración en último lugar, que la víctima les había hecho corte de mangas, les había insultado y la habían visto saltarse el estado de alarma en varias ocasiones.

La sala ha condenado a los agentes al considerar que hay una prueba de cargo esencial, propuesta por todas las partes en sus escritos de calificación provisional, consistente en la grabación realizada por uno de los agentes que acaba en un grupo de WhatsApp que ambos compartían con efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad y fue subida a Youtube.

Según sostiene el tribunal, el uso de otras expresiones como "feo y cerdo" en "masculino" es un "ataque" hacia la condición sexual de la víctima y que queda claro en el visionado del video que no es la primera actuación con la víctima si bien tanto en la actuación anterior como en esta, al pararla en la vía pública y no proceder a su sanción por el quebrantamiento del estado de alarma "deja sin motivación" esa interceptación para posteriormente atacarla.

La sección primera de la Audiencia alicantina ha absuelto a ambos policías locales de un delito contra la integridad moral y de un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Sin embargo, les condena por un delito de odio, en su vertiente de discriminación por razón de la identidad de género de la perjudicada, "una persona extranjera, con escasa formación y transgénero que se ve abocada a la prostitución", según los fundamentos jurídicos de la sentencia.

33 SEGUNDOS DE INSULTOS

"No es necesario vejar y humillar a una persona para justificar ninguna actuación, queda claro a la sala que la intención de pararla era humillarla y grabarla", señalan los magistrados, que no comparten que se parara a la víctima en la calle para ser sancionada por alguna de las causas a las que alude la defensa, "pues lejos de extender sanción en el momento, excediéndose claramente de las funciones que le eran propias, profirió 33 segundos de insultos y vejaciones, a sabiendas de que estaba siendo grabado por su compañero de patrulla, quien lejos de reprenderlo siguió grabando, participando de este modo activamente".

Y sobre todo cuando, tras los hechos, seleccionó el video y se lo mandó al compañero, "conductas éstas que entrañan, precisamente por su falta de justificación, una humillación o menosprecio de la víctima, a la que no se la vio con una conducta activa respecto a ellos, sino más bien de sorpresa ante lo ocurrido".

Así, el tribunal impone a uno de los acusados un año y medio de prisión y al otro, nueve meses, así como al pago de sendas multas, tras aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas (en ambos casos) y reparación del daño, también a uno de ellos. Igualmente, inhabilita a los dos agentes para ejercer la profesión de policía local durante el tiempo de sus respectivas condenas.

Por último, acuerda deducir testimonio de la causa y remitirla al Tribunal de Instancia de Benidorm para que un juzgado abra una investigación contra ambos condenados por otro delito: falsedad en documento oficial cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

Esto es así porque, según considera probado la sala, los acusados, "lejos de extender un boletín de denuncia en el momento en que ocurrieron los hechos en la vía pública, si ese era el fin que perseguían", esperaron a las 17:00 horas para poner los hechos en conocimiento de su superior, quien les ordenó realizar la denuncia.

DOS BOLETINES DE DENUNCIA

Y extendieron dos boletines: uno por desobediencia al deambular por la vía pública si causa justificada, caminando fuera de los casos permitidos por el estado de alarma, donde recogieron que los datos del domicilio son verbales y que el denunciado o compareciente no deseaba firmar y otro por falta de respeto y consideración a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, y en el que afirmaban que también rechazó la firma.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.