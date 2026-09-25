Confirman casos de sarna en dos usuarios de una residencia de Sant Vicent del Raspeig y en una persona externa

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ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha explicado este viernes que se ha declarado un brote de sarna en Sant Vicent del Raspeig (Alicante) después de vincular tres casos confirmados en total. Se trata de dos usuarios de una residencia y de una persona externa a esta.

Según fuentes de este departamento de la Generalitat Valenciana consultadas por Europa Press, ninguno de los casos ha requerido ingreso hospitalario y se ha iniciado el estudio epidemiológico para su control.

La Conselleria ha apuntado que expertos en Salud Pública indican que "la sarna no es una enfermedad grave, sino que es una infestación cutánea causada por un ácaro microscópico llamado 'Sarcoptes scabiei'".

Asimismo, ha añadido que, "aunque puede resultar molesta por el picor intenso que produce, no se trata de una enfermedad grave ni peligrosa". Se transmite por contacto directo y prolongado con la piel de una persona infestada, por lo que solo suele afectar a convivientes o contactos muy cercanos.

En palabras de la Conselleria, "el tratamiento es sencillo y generalmente eficaz y se aplica, según el protocolo correspondiente, a afectados y contactos estrechos". Consiste en la aplicación de una crema o loción específica que elimina el ácaro y sus huevos. También hay opciones de tratamiento oral.

"Con las medidas adecuadas de higiene y tratamiento simultáneo de las personas afectadas y sus contactos, la sarna se controla con cierta rapidez. Es importante recordar que la infestación no está relacionada con la falta de limpieza personal, y que una detección temprana y el seguimiento de las indicaciones sanitarias garantizan una resolución completa sin complicaciones", han indicado desde la administración autonómica.