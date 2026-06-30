El Consell activa un paquete extraordinario de ayuda a Venezuela para bienes y alimentación tras los terremotos

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VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que el Gobierno valenciano ha activado un paquete extraordinario de ayuda a Venezuela por valor de 500.000 euros para bienes y alimentación básica, agua, material sanitario y atención a la infancia tras los terremotos que han asolado el país

Así lo ha señalado en la reunión que ha mantenido con representantes de asociaciones y organizaciones venezolanas en la Comunitat Valenciana, a quienes ha traslado "todo el apoyo de la Generalitat y la sociedad valenciana".

El jefe del Consell ha remarcado "la disposición inmediata" del Ejecutivo valenciano para ampliar los efectivos enviados al país sudamericano si el Ministerio de Exteriores que coordina y autoriza el dispositivo español lo requiere.

En este sentido, ha recordado que desde la Comunitat Valenciana se han puesto a disposición 58 bomberos especialistas y 15 perros de rescate, pertenecientes al Consorcio de Bomberos de Valencia, el Grupo de Intervención Rápida en Emergencias (GIRE) de Bombers pel Món, a la ONG Intervenció, Ayuda y Emergencia y al Consorcio de Bomberos de Alicante, además de seis médicos forenses para ayudar en las labores de identificación de las víctimas del terremoto, al tiempo que ha defendido que "ante una catástrofe y emergencia nacional, la ayuda no se pide, la ayuda se da".

Finalmente, se han incorporado a la misión española diez bomberos rescatadores, un sanitario y tres rescatadores caninos que ya están trabajando sobre el terreno, tal como ha informado la administración autonómica en un comunicado.

El 'president' ha subrayado que la Generalitat va a seguir colaborando con las asociaciones venezolanas para evaluar la situación y las necesidades más urgentes para adaptar la respuesta institucional a la evolución de la emergencia.

"La Generalitat, en nombre de todos los valencianos, va a dar todo su apoyo como estamos haciendo en esta fase de búsqueda, rescate y atención humanitaria y lo continuaremos haciendo cuando llegue el momento de afrontar la reconstrucción", ha resaltado Pérez Llorca.

En esta línea, ha anunciado que la Generalitat prevé aprobar una línea específica para la reconstrucción de las zonas de Venezuela afectadas por los terremotos.