El Consell afea a Sánchez que incluya la exención fiscal de ayudas dana con "textos variopintos" en el decreto 'ómnibus'

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que junte "textos variopintos" en el llamado decreto 'ómnibus' de escudo social que el PP, Vox y Junts tumbaron esta semana en el Congreso y que incluía, entre otras cuestiones, la exención de tributar de las ayudas concedidas por la Generalitat a empresas y autónomos afectados por la dana.

Por tanto, ha instado al Ejecutivo central a que "deje de hacer trampas" y presente "aquellas propuestas de contenido similar en unos textos y las que tienen contenido distinto y distante, en unos diferentes", porque "nada tienen que ver con nuestra reclamada subida de las pensiones y nuestra exigida no tributación de aquellas ayudas que presentamos con otras medidas que, lógicamente, no vamos a respaldar como favorecer la ocupación ilegal de viviendas".

Preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, Barrachina ha hecho hincapié en que el PP votó esta semana en el Congreso "en contra de facilitar la ocupación" y ha afeado a Sánchez que, ante su "necesidad parlamentaria", sume "textos variopintos" que "nada tienen que ver" con la exigida no tributación de las ayudas por la dana.

En esta línea, el portavoz del Consell ha garantizado que desde el Ejecutivo autonómico siguen reclamando, como hizo "lealmente" el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su reunión con Sánchez en La Moncloa, la no tributación de estas ayudas, "porque a alguien damnificado por la dana se le ayuda para eso".