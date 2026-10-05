El Consell afirma que el 29N es "la oportunidad de poner fin al agravio permanente del Gobierno a la Comunitat"

Archivo - El conseller de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca, Miguel Barrachina, durante una entrevista de Europa Press, a 5 de agosto de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado este lunes que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre supone "la oportunidad de poner fin al agravio permanente del Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana y abrir una nueva etapa en la que los valencianos recibamos del Gobierno de España el mismo respeto y las mismas oportunidades que el resto".

Barrachina ha señalado en un comunicado que "por fin los españoles van a poder hablar" y ha considerado que la cita electoral "permitirá juzgar una legislatura en la que la Comunitat Valenciana ha tenido que reclamar una y otra vez lo que le corresponde".

"Esto no va únicamente de cambiar un Gobierno. Para los valencianos va de financiación, de agua, de reconstrucción, de infraestructuras y de igualdad. Va de decidir si queremos continuar siendo una tierra a la que se le exige mucho y se le devuelve menos de lo que merece, o abrir una etapa diferente", ha afirmado.

El portavoz del Consell ha incidido en que la Comunitat Valenciana "no pide privilegios ni quiere estar por encima de nadie", sino que reclama "dejar de estar por debajo". En este sentido, ha situado la reforma del sistema de financiación autonómica entre las "principales cuestiones pendientes" y ha recordado que la Comunitat Valenciana "lleva años reclamando un modelo que permita financiar en condiciones de igualdad los servicios públicos fundamentales".

"Cuando hablamos de financiación estamos hablando de los recursos que necesitamos para hospitales, colegios, dependencia, vivienda y servicios públicos. Cada euro que no llega a la Comunitat es un euro que falta para atender mejor a cinco millones de valencianos", ha señalado.

AGUA, RECONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Barrachina ha advertido de que el próximo Gobierno de España deberá afrontar también "una política hídrica que deje de enfrentar territorios y garantice el agua que necesitan nuestros agricultores, nuestras empresas y nuestras familias".

"El agua no puede seguir utilizándose como moneda política. En Alicante, Valencia y Castellón hay miles de familias que viven del campo y necesitan certezas, no decisiones tomadas desde un despacho contra el regadío valenciano", ha indicado.

Asimismo, ha situado la reconstrucción tras la dana entre las prioridades que la Comunitat deberá exigir al próximo Ejecutivo central.

"Los valencianos hemos demostrado que sabemos levantarnos. La Generalitat está reconstruyendo, reparando infraestructuras y movilizando recursos. Lo que queremos es que el Estado esté a la altura y asuma plenamente su responsabilidad con una tierra que sufrió una catástrofe de una magnitud extraordinaria", ha manifestado.

El portavoz del Consell ha incluido también entre las reivindicaciones valencianas la mejora de Cercanías, el avance definitivo del Corredor Mediterráneo, las infraestructuras pendientes en las tres provincias y una inversión estatal acorde con el peso económico y poblacional de la Comunitat.

"Durante demasiado tiempo hemos tenido que explicar en Madrid lo evidente. Que Alicante necesita las infraestructuras que merece, que nuestros trenes tienen que funcionar, que el Corredor Mediterráneo es una infraestructura estratégica para toda España y que una de las comunidades que más aporta no puede seguir esperando", ha añadido.

"UNA NUEVA ETAPA"

Barrachina ha afirmado que el 29 de noviembre "los valencianos tendrán la palabra" y ha defendido que la Comunitat Valenciana debe aprovechar la nueva etapa política para situar sus reivindicaciones en el centro de la agenda nacional.

"No queremos volver al pasado ni conformarnos con cambiar nombres. Queremos cambiar la relación del Gobierno de España con esta Comunitat", ha señalado, y ha añadido: "Queremos una financiación justa. Queremos agua. Queremos que se cumpla con la reconstrucción. Queremos las infraestructuras que llevamos años esperando. Y queremos que ser valenciano deje de significar recibir menos que otros españoles".

El portavoz ha concluido que "la mejor noticia de esta convocatoria es que ahora son los ciudadanos quienes pueden decidir". "Después de años de agravios, la Comunitat Valenciana tiene una oportunidad. Que nadie vuelva a decidir que nuestros intereses pueden sacrificarse para que otros conserven el poder. El 29 de noviembre los valencianos podrán exigir igualdad, respeto y futuro", ha concluido.