El Consell afirma que no tendría "ningún problema" en ayudar a Alfafar a costear parte del soterramiento de vías

Archivo - Varias personas cruzan el paso a nivel de Alfafar, a 4 de enero de 2024, en Alfafar, Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha abierto la puerta este miércoles a contribuir a financiar el soterramiento de las vías de Alfafar (Valencia).

"Si se trata de sumar el esfuerzo de la Generalitat, no habrá ningún problema", ha respondido, en declaraciones a los medios antes de reunirse con la Plataforma por el Soterramiento de las vías ferroviarias en Alfafar, Benetússer y Sedaví y el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, preguntado por la propuesta del Ayuntamiento de Alfafar de asumir hasta un 20% del coste total del soterramiento y por si la Generalitat estaría dispuesta a participar.

Martínez Mus ha destacado que la Generalitat se ha "alineado siempre con esa reivindicación" de soterrar las vías y ha lamentado que "es intolerable que aún estemos en este punto".

El vicepresidente tercero ha indicado que las "vías no solo tienen tráfico de Cercanías o de pasajeros, tienen también un intenso tráfico de mercancías", y que sus pasos a nivel están abiertos "muy pocas horas del día". "Por tanto, eso complica todo y provoca lo que provoca. Hasta víctimas mortales han provocado", ha lamentado.

"Nosotros, de nuestra mano, hemos incluso hecho un proyecto, un estudio que no quiso hacer el Ministerio. Si se trata de sumar el esfuerzo de la Generalitat, no habrá ningún problema", ha afirmado.

HACERLO COMPATIBLE CON PARQUES INUNDABLES

Tras la reunión con la plataforma, el vicepresidente tercero ha señalado que la Generalitat volverá a reclamar al Gobierno central el soterramiento del paso a nivel de Alfafar para hacerlo compatible con el proyecto de parques inundables, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Martínez Mus ha incidido en que "es fundamental que esta infraestructura esté bajo tierra para evitar el riesgo de inundación que tienen estos municipios".

En este contexto, el vicepresidente ha vuelto a reclamar al Gobierno central una solución integral para este punto, al considerar que las demandas planteadas por la Generalitat no están siendo atendidas y ha defendido la necesidad de "una solución completa que sea algo más que un parche" y, además, ha pedido que se "aprenda de lo sucedido el 29 de octubre cuando se inundó toda esta zona".

El vicepresidente ha instado al Ejecutivo central a replantear el proyecto tras los daños evidenciados en las riadas de 2024 y ha subrayado la importancia de escuchar tanto a los ayuntamientos afectados como a la plataforma de vecinos que reclama el soterramiento de las vías. En este sentido, ha recordado que la Generalitat trasladó al Gobierno un proyecto alternativo que plantea "una solución real de conjunto al territorio, que va más allá de eliminar el paso a nivel mediante un paso inferior peatonal".

Martínez Mus ha reprochado que el proyecto constructivo no incorpore un estudio de alternativas que contemple el soterramiento. "Existe una falta de sensibilidad por parte del Gobierno central y un desconocimiento de la realidad de los municipios afectados. Desde la Generalitat estamos comprometidos con los vecinos que quieren ver resueltos los problemas de inseguridad y acústicos derivados del paso a nivel en superficie", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que la actuación planteada por Adif responde a una visión parcial, centrada exclusivamente en la eliminación del paso a nivel mediante un paso inferior peatonal, sin abordar cuestiones estructurales como la conectividad, la cohesión urbana, la permeabilidad transversal del territorio ni la resiliencia frente a riesgos climáticos e hídricos, tal y como se ha puesto de manifiesto tras las inundaciones de 2024.

PLAN ENDAVANT

El documento de alegaciones presentado por la Generalitat también advierte de que la propuesta de Adif contradice las líneas estratégicas del Plan Endavant, elaborado tras las inundaciones, que afectaron de manera especialmente grave a este entorno. En este marco, se subraya que el expediente no incorpora ningún análisis del riesgo de anegamiento del paso inferior proyectado, pese a que la zona está catalogada como inundable según el Patricova.

Desde la Generalitat han remarcado que este enfoque resulta incompatible con una planificación territorial que tenga en cuenta soluciones basadas en la adaptación al riesgo, como las que se impulsan desde la Conselleria en materia de infraestructuras verdes y proyectos de carácter inundable, orientados a reducir el impacto de futuras riadas y a ganar seguridad para la población.

Finalmente, las alegaciones también ponen de manifiesto que la supresión del paso a nivel afecta directamente a bienes y competencias autonómicas, como la carretera CV-407, que asumiría una parte significativa del tráfico sin que haya existido una coordinación formal con la Generalitat. En este sentido, se alerta de la sobrecarga que podría sufrir esta vía como consecuencia directa de la actuación planteada.

El vicepresidente ha estado acompañado por el Comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, así como por la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa.