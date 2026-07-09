El Consell Agrari de València restaura dos esculturas de San Isidro Labrador

Una de las esculturas de San Isidro - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Agrari de València (CAV) ha culminado los trabajos de restauración y conservación de dos esculturas de San Isidro Labrador, pertenecientes al patrimonio de la entidad.

La actuación ha permitido recuperar y estabilizar dos imágenes vinculadas a la historia del organismo. La principal de ellas es una talla policromada en madera atribuida al escultor José Díez López (1905-1969), autor destacado de la imaginería religiosa española del siglo XX, acompañada por un conjunto escultórico formado por dos bueyes y una figura angelical.

La segunda pieza corresponde a una imagen de menor formato realizada en escayola policromada.

El presidente del Consell Agrari de València, José Gosálbez, ha destacado que "la conservación de estas imágenes supone mucho más que la recuperación de dos obras de arte". "Estamos preservando una parte de la historia, de las tradiciones y de la identidad de nuestros agricultores, que durante generaciones han encontrado en San Isidro un símbolo de esfuerzo, trabajo y arraigo a la tierra", ha comentado.

Los trabajos de restauración, desarrollados entre los meses de abril y mayo de 2026, han permitido eliminar procesos de deterioro, especialmente los provocados por la acción de insectos xilófagos en la talla de madera, además de consolidar elementos estructurales, recuperar pérdidas volumétricas y reintegrar distintas zonas afectadas por el paso del tiempo.

Gosálbez ha señalado que "la administración también tiene la obligación de proteger el patrimonio cultural y religioso que forma parte de la memoria colectiva de los agricultores".

"Defender nuestras raíces y orígenes es también defender a quienes han construido la huerta valenciana con su trabajo diario", ha considerado.

La intervención ha sido realizada por la especialista en conservación y restauración de bienes culturales Carolina Mai Cerovaz, siguiendo criterios de mínima intervención, respeto por los materiales originales y conservación preventiva y garantizando la adecuada preservación de ambas esculturas.