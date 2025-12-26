El Consell aprueba un convenio para "impulsar oportunidades" de jóvenes en países de origen como Mauritania y Senegal

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, a su llegada al traspaso de carteras de los consellers y conselleras de la Generalitat Valenciana, a 4 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha autorizado el primer convenio de colaboración entre la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para "impulsar oportunidades" de jóvenes en Mauritania y Senegal.

El objetivo de este acuerdo es la ejecución del proyecto 'Actuaciones con enfoque territorial y de derechos humanos en cooperación internacional y técnica para la generación de oportunidades profesionales y vitales para jóvenes en Mauritania y Senegal', para impulsar la inclusión en el continente de origen.

Se trata de una propuesta para actuar sobre las causas estructurales de la pobreza y la movilidad humana, y ofrecer "alternativas profesionales seguras para la juventud en sus territorios de origen", según recoge la Generalitat en un comunicado.

A través de este convenio, la Generalitat muestra su "compromiso" con las Naciones Unidas y con un modelo de cooperación "basado en la eficacia, la coordinación institucional y el impacto real en los territorios destinatarios".

La iniciativa apuesta por generar "un impacto real en el terreno, priorizando la cohesión social, la reducción de desigualdades y el empoderamiento de las comunidades locales".