El Consell aprueba la Oferta de Empleo Público docente de 2026 con 2.067 plazas

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado el decreto por el que se establece la Oferta de Empleo Público de 2026 para el personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, que incluye 2.067 plazas correspondientes al turno de ingreso libre.

La tasa de reposición de efectivos contemplada en la oferta se sitúa en un máximo del 120%, puesto que la educación no universitaria "se considera un sector prioritario, conforme a la normativa vigente en materia presupuestaria", detalla el ejecutivo autonómico en un comunicado.

El decreto establece una reserva de un cupo no inferior al 10% de las plazas para personas con discapacidad, siempre que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las funciones docentes, y superen los correspondientes procesos selectivos.

La organización de las pruebas selectivas conllevará un coste estimado de unos 5 millones de euros, asociados a tribunales y logística, que se imputarán al ejercicio 2027. Por su parte, se prevé una recaudación aproximada de 606.000 euros en concepto de tasas de inscripción.

PRIMERA FASE DEL PLAN + MAESTRO

Estas 2.067 nuevas incorporaciones constituyen la primera fase del Plan + Maestro, presentado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en el marco de la negociación con las organizaciones sindicales, a través del cual se prevé destinar 469,12 millones de euros.

La planificación contempla la incorporación de 7.742 nuevos docentes al sistema educativo valenciano en un plazo de cuatro años, así como la estabilización de 10.000 plazas actualmente en régimen de interinidad. Al menos la mitad de estas plazas se orientarán al refuerzo de la educación inclusiva.