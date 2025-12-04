El Consell aprueba los primeros ceses del gobierno de Mazón y diseña 27 secretarías autonómicas

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer pleno del Consell de Juanfran Pérez Llorca como 'president' ha aprobado este jueves sus primeros nombramientos del segundo escalafón y los consiguientes ceses de cargos del gobierno valenciano saliente que presidía Carlos Mazón. Entre ellos los ceses de Santiago Lumbreras y José Manuel Cuenca, hasta ahora altos cargos de Presidencia, y el de Pilar Tébar como secretaria autonómica de Cultura.

Este viernes se celebrará otro pleno del Consell para continuar con los nombramientos, con la previsión de establecer un total de 27 secretarías autonómicas, según ha anunciado el nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en su primera comparecencia en este cargo.

En Presidencia se ha cesado a Lumbreras, hasta ahora secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, y a Cuenca, que ejercía como jefe de gabinete de Mazón, sin que hayan sido reubicados en otros puestos. Según ha destacado Barrachina, ambos "han dedicado lo mejor de su tiempo y de su vida y todas sus capacidades en un servicio enormemente exigente", por lo que el Consell está "enormemente agradecido".

En cambio, el hasta ahora secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, ha sido cesado en este puesto para ser nombrado como nuevo secretario autonómico de Economía. Barrachina ha resaltado que, en Presidencia, Cayetano García "ha sido autor de la revolucionaria norma de simplificación administrativa".

Cayetano García sustituye en Economía al cesado Jesús Gual, del que el portavoz del Consell ha destacado su trabajo en la reducción de impuestos.

ORDAZ Y À PUNT

También se ha nombrado a los tres secretarios autonómicos que anunció Pérez Llorca este miércoles: Henar Molinero como secretaria de Presidencia, Jacobo Navarro como secretario autonómico de Análisis Estratégico y Políticas Públicas y Vicente Ordaz como secretario autonómico de Comunicación. Por tanto, Ordaz dejará de presidir el consejo de administración de À Punt.

Preguntado por si ya se prevé un cambio en la dirección de À Punt, el portavoz ha reiterado que, como dijo el 'president', el Consell está abierto al diálogo "con todos los partidos" para abordar tanto este proceso como la renovación de los órganos estatutarios con mandatos caducados que "lamentablemente están bloqueados".

Además, en la vicepresidencia tercera y Conselleria para la Recuperación se ha dado luz verde al cese de Raúl Mérida como secretario autonómico de Medio Ambiente y a su nombramiento en el nuevo puesto de comisionado de la Generalitat para la recuperación post-dana, como anunció Pérez Llorca.

TÉBAR, TODAVÍA SIN RELEVO EN CULTURA

Por su parte, Pilar Tébar ha sido cesada como secretaria autonómica de Cultura, sin que por el momento se haya designado a la persona que ocupará este puesto. El portavoz ha dicho desconocer quién será y ha emplazado a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que ahora ostenta Mª del Carmen Ortí.

Tras estos ceses y nombramientos, el pleno se volverá a reunir este viernes para "completar el organigrama de la Generalitat". En cualquier caso, Barrachina ha remarcado que la mayoría de los integrantes del segundo escalafón "permanecen" y, por tanto, "no tienen necesidad de ser nombrados". También ha defendido que "la actividad del Consell no ha cesado ni un minuto" desde la dimisión de Mazón.

Preguntado por en qué se diferencia el nuevo Consell del anterior, Barrachina --que se ha estrenado como portavoz y se mantiene como conseller de Agricultura-- ha rechazado "establecer comparaciones" y ha destacado que Pérez Llorca pretende continuar con políticas como la libertad educativa, la bajada de impuestos, la reducción de las listas de espera

"Todos sus compromisos son compromisos de hoy, pero tienen continuidad con el mensaje y el mandato de la mayoría de los valencianos", ha aseverado. En otro punto, ha reiterado que el 'president' quiere un gobierno "solvente, equilibrado y comprometido con las reformas que se han demostrado apreciadas por todos los valencianos", entre las que ha recordado el anuncio de que el primer curso universitario sea gratuito.

Al inicio de su intervención, Barrachina ha destacado el "honor" que le supone sustituir a la vicepresidenta primera, Susana Camarero, en la portavocía del Consell, ya que le tiene "una profunda admiración como gestora y parlamentaria".