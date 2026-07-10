El Consell autoriza por 19,7 millones el contrato de arrendamiento de obras de Sorolla de la Hispanic Society

Archivo - Imagen del 23 de febrero de 2026 sobre los preparativos para coger los cuadros de Sorolla de la Hispanic Society of America, en el Museo de la Ciudad de València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha autorizado este viernes, por un valor estimado que asciende 19.750.178,02 euros por un plazo de 15 anualidades, el contrato de arrendamiento de la colección de obras de Joaquín Sorolla titularidad de la Hispanic Society of America, que está en Nueva York. Ello permitirá exhibir en la Comunitat Valenciana un conjunto de 218 obras del artista valenciano.

Ello se enmarca en el acuerdo suscrito el 24 de julio de 2025 entre la Generalitat y la Hispanic Society of America para la creación en la ciudad de València de un espacio expositivo de carácter museístico destinado a albergar la colección de obras de Sorolla perteneciente a la institución estadounidense, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

El contrato hará posible que la Comunitat Valenciana acoja "de forma estable" una de las colecciones "más relevantes" del pintor conservadas fuera de España, "reforzando el papel de València como referente internacional en la difusión y estudio de su legado artístico", ha destacado.

Además, la iniciativa permitirá acercar al público valenciano, nacional e internacional el patrimonio cultural de la Hispanic Society of America, "una institución estrechamente vinculada a la figura de Sorolla y a la conservación y difusión de su obra".

PLAZO DE VIGENCIA

La duración inicial prevista para el contrato será de cuatro años, con la posibilidad de tres prórrogas sucesivas. Dos de ellas podrán alcanzar una duración máxima de cuatro años cada una y la última tendrá una duración máxima de tres años, lo que permitirá extender la vigencia total hasta 15 años.

Sobre este asunto, el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha asegurado en la rueda de prensa ofrecida tras el pleno del Consell que es "un paso decisivo" para "hacer realidad el acuerdo histórico" que fue suscrito en julio de 2025 al respecto de la exhibición de estas obras y, que, según la Generalitat, supone "una iniciativa cultural estratégica destinada a reforzar la proyección internacional del patrimonio valenciano y de la figura" de Sorolla.

CONVENIO PARA 'A MEDIA LUMBRE'

Por otro lado, el pleno del Consell ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), la Fundació Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca-Fundación Beulas (CDAN) y el Museu Terra de L'Espluga de Francolí para la organización de la exposición 'A media lumbre'.

La muestra, que se expuso en el IVAM hasta el pasado 14 de junio, visibiliza la artesanía, los oficios y los saberes tradicionales de los territorios a través de obras realizadas con materiales como cerámica, barro, lana, textiles, esparto y otras fibras naturales.

Este acuerdo tiene como finalidad "establecer el marco de colaboración entre las cuatro instituciones culturales para la coproducción y la itinerancia de las obras seleccionadas para la exposición, que recorrerá las diferentes sedes participantes", según la Generalitat.

Tras su paso por el museo valenciano, itinerará en el Casal Solleric/Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, del 24 de julio al 18 de octubre de 2026, para continuar su viaje por el CDAN de Huesca y el Museu Terra el próximo año.

Se trata de la "primera ocasión" en la que las cuatro entidades suscriben conjuntamente un convenio de estas características, con el objetivo de "desarrollar un proyecto expositivo compartido y coordinar su presentación en distintos espacios museísticos".

Según el convenio, cada una de las entidades asumirá el 25 por ciento de los gastos comunes. De este modo, el IVAM realizará una aportación máxima de 117.500 euros, de los que 64.000 euros corresponden a gastos comunes del proyecto.

Asimismo, ha proseguido el Consell, el convenio contempla la creación de una comisión de seguimiento integrada por cuatro representantes, uno por cada entidad participante, que se encargará de supervisar el desarrollo de las actuaciones previstas.

La vigencia del acuerdo se extenderá desde el 25 de septiembre de 2025, fecha en la que comenzaron las actuaciones preparatorias de la exposición, hasta el 31 de diciembre de 2027, una vez finalizada su itinerancia, devueltas las obras a sus propietarios y liquidados los costes asumidos por cada una de las partes. El texto prevé, además, la posibilidad de una prórroga de hasta seis meses adicionales.