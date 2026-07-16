Consell y Ayuntamiento de València firman un plan de reconstrucción para La Torre con 1.206 nuevas viviendas protegidas

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante la firma de un protocolo de colaboración para impulsar la reconstrucción de La Torre tras la dana, a 16 de julio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, han firmado un protocolo para desarrollar un Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR) en La Torre, que prevé la construcción de 1.206 viviendas de protección pública y 7.000 metros cuadrados de equipamientos públicos.

La firma del protocolo ha tenido lugar este jueves en el Palau de la Generalitat y ha contado con la asistencia de miembros del Consell y de la corporación municipal, junto al alcalde pedáneo de La Torre, Rafa Arnal. Han tomado la palabra tanto la alcaldesa como el 'president' y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

Pérez Llorca ha resaltado que esta iniciativa responde a "dos necesidades que para el Consell son dos prioridades principales", la reconstrucción de las localidades afectadas por la dana y la vivienda.

Con este PEUR, la Generalitat y el Ayuntamiento de València impulsarán la construcción de 1.206 nuevas viviendas de protección pública en La Torre, de las que 981 se destinará a la venta y otras 225 a alquiler asequible.

El plan, según estas administraciones, contribuirá a la reconstrucción de la pedanía tras la riada de octubre de 2024, ofrecerá nuevas oportunidades residenciales a las familias afectadas y facilitará el acceso a la vivienda en el área metropolitana de València, con nuevos equipamientos públicos y el desarrollo de entornos urbanos más seguros y preparados ante futuras emergencias. De la misma forma, incorporará criterios de seguridad más estrictos ya que las viviendas se elevarán para hacerlas más resilientes y no contarán con aparcamientos subterráneos.

Las actuaciones se desarrollarán bajo la figura del PEUR, una herramienta normativa creada en la Ley 2/2025 de Medidas Urbanísticas Urgentes de la Generalitat para favorecer las tareas de recuperación cuyo objetivo es facilitar la creación y ordenación de suelo finalista. Este mecanismo "permite acortar plazos y ser mucho más ágiles que un plan general u otra normativa".

REPROCHES AL GOBIERNO CENTRAL

Llorca ha destacado este protocolo como ejemplo de colaboración entre administraciones y ha subrayado que, "si hoy hemos sido eficientes y eficaces, es porque hemos sido capaces de cambiar la normativa" con estos PEUR. "Si eso se hubiese entendido en el Gobierno de España, posiblemente la reconstrucción hubiese sido más rápida", ha afirmado, antes de remarcar que su intención no es "confrontar", sino que es lo que "dice cualquier alcalde".

De este modo, el 'president' ha reclamado al Gobierno de España que simplifique la Ley de Contratos o la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos puedan licitar con más rapidez y eficacia, ya que de los más de 1.700 millones transferidos por el Ejecutivo central a los consistorios para la reconstrucción, apenas se ha ejecutado en torno al 5%.

En contraposición, Llorca ha resaltado que la Generalitat es "la Administración que más rápido ha actuado en la reconstrucción", con "el 90% de las obras civiles que tenía que hacer terminadas" y con el cien por cien de las inciativas del Pla Endavant de su competencia en marcha.

Igualmente, se ha referido al Plan Vive de la Generalitat para desarrollar viviendas en la Comunitat Valenciana. Una iniciativa en la que, según Llorca, la Generalitat ofrece instrumentos a los municipios "sin preguntar el color político" a los alcaldes y que "ha funcionado" porque "los primeros municipios ya tienen las viviendas en marcha".

Por su parte, Martínez Mus ha destacado que el plan para La Torre muestra "cómo la reconstrucción se puede convertie en una oportunidad" para aportar nuevos criterios de adaptación al cambio climático en el urbanismo de los municipios, abordar el reto estructural de falta de acceso a la vivienda y "contribuir a la revitalización económica y social del entorno".

CATALÁ DESTACA LAS INVERSIONES EN LA TORRE

A su vez, la alcaldesa de València ha asegurado que ambas administraciones comparten su "máxima prioridad de ampliar las oportunidades de todas las personas para acceder a una vivienda" y ha asegurado que el PEUR de La Torre es un proyecto que "mira al presente pero, sobre todo, al futuro".

Catalá ha recordado que La Torre fue "una de las pedanías que más sufrió las consecuencias de la dana" y ha destacado que el consistorio ha destinado más de 30 millones de euros para renovar el alcantarillado, el saneamiento, recuperar infraestructuras viarias, caminos, alumbrado, estructuras sociales, culturales y deportivas.

Además, ha asegurado que el Ayuntamiento no se ha limitado a reparar lo que se perdió sino a "construir un barrio más fuerte, más seguro y con más oportunidades".

La primera edil ha destacado que el PEUR es "una oportunidad, primero para ampliar el parque de vivienda pública, para planificar el crecimiento de la ciudad" y permitirá "actuar con agilidad" para disponer de suelo urbanizado y consolidado evitando "largos procesos de urbanización".

Catalá ha subrayado que las 1.206 nuevas viviendas de este protocolo se suman a otras actuaciones del Ayuntamiento para aumentar la oferta de vivienda en la pedanía. Ha señalado que en el marco del programa Más Vivienda la corporación ha invertido 11,7 millones de euros para ampliar el parque público mediante la adquisición de un edificio de nueva construcción de 134 viviendas y otros ocho inmuebles en otro edificio.

La alcaldesa ha señalado que la promoción de nuevas viviendas debe ir acompañada de más servicios públicos e infraestructuras sanitarias o de transporte, y ha destacado la nueva línea 59 de la EMT que conecta Sociópolis con el centro o la futura línea circular C-59 que unirá las tres pedanías afectadas también con el centro.

En la misma línea, ha apuntado que ya se está trabajando con la Conselleria de Sanidad para abrir un nuevo centro de salud en La Torre, que ya se ha incorporado a los presupuestos de la Generalitat.