El Consell carga contra Morant por su "defensa acérrima" de Zapatero y por aludir a Hitler para criticar a Feijóo

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en rueda de prensa tras el pleno del Consell - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha reprochado a la ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, su "defensa acérrima" del "triplemente imputado" expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que ha exigido su dimisión por aludir a Hitler en unas declaraciones que hizo esta semana para criticar un hipotético futuro gobierno liderado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a Vox.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa tras el pleno del gobierno valenciano, después de que Morant haya matizado este viernes que no comparó a Hitler con Feijóo --según ella, hizo "un paralelismo" para criticar las "políticas racistas" de PP y Vox-- y de que haya trasladado su "respeto" a Zapatero al considerar que en su primera entrevista tras ser imputado en el caso Plus Ultra fue "muy valiente, claro y taxativo". La dirigente socialista también ha lamentado el "escarnio público" que, a su juicio, sufre el expresidente desde que fue investigado.

En concreto, la titular de Ciencia dijo el pasado miércoles, en una entrevista en televisión, que Feijóo "está dibujando" un próximo Gobierno de coalición PP-Vox que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler". Para Barrachina (PP), son "afirmaciones que se califican por sí solas" y por las que Morant "debería pedir perdón a las víctimas del nazismo" y dimitir.

Ha criticado su "banalización y frivolización" por "comparar a Hitler con un presidente", según él, "querido y votado en la Comunitat Valenciana y en España como es Alberto Núñez Feijóo". Por eso ha reclamado que, si el presidente Pedro Sánchez, "no es capaz de destituir a Diana Morant, ella, lógicamente, debe presentar su dimisión".

Es más, ha opinado que la líder del PSPV "es incapaz de representar ni siquiera" a los valencianos que votaron al PP en las últimas elecciones generales. "Morant ha demostrado tanto acierto eligiendo sus frases como a sus colaboradores", ha añadido, para volver a cargar contra la ministra por elegir al "preso" José Luis Ábalos como 'número dos' en su candidatura en 2023, por nombrar al "imputado" José Mª Ángel como presidente del PSPV y al también "imputado" Vicent Mascarell como secretario de Organización y por "elegir al triplemente imputado Zapatero como su padre político".

Sobre el apoyo de Morant al expresidente, ha criticado que "esa defensa acérrima de su autoelegido padre político es inexplicable desde el punto de vista de la honradez". "¿Cómo es posible defender a alguien que se jacta de tener 1,3 millones en joyas sin declarar?", se ha preguntado, cuando ha señalado que Hacienda "actuaría contra cualquier valenciano" que las tuviera en su poder alhajas "de origen desconocido".

El también conseller de Agricultura ha sostenido que el respaldo de Morant a Zapatero se debe al "nivel de servilismo" de la ministra a Sánchez que ha hecho que sea "designada como candidata". Además, ha recordado que fue nombrada secretaria general del PSPV gracias a la intermediación de "el preso Santos Cerdán" y de Ferraz, cuando inicialmente se iba a enfrentar a primarias con Carlos Fernández Bielsa y con Alejandro Soler.