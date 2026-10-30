El Consell comparte la "hondísima preocupación" de los españoles por el deterioro de infraestructuras ferroviarias

Archivo - Miguel Barrachina en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno valenciano ha trasladado que comparte la "hondísima preocupación" de "todos" los españoles por el "dramático deterioro del sistema ferroviario español" tras el accidente de este miércoles en Urda (Toledo) por el que han fallecido 69 personas y unas 80 han resultado heridas.

Así lo ha indicado este viernes el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano.

Barrachina, en primer lugar, ha trasladado las condolencias del Consell a los familiares de los 69 fallecidos en el trágico accidente y su afecto a todos aquellos que buscan a familiares desaparecidos. También ha indicado que desean una pronta recuperación de los heridos.

"Además, estando aquí en Alicante, quiero mandar un saludo afectuado y nuestras condolencias a los familiares y amigos de Adriana, la joven ingeniera de 27 años alicantina fallecida en el accidente", ha apostillado.

En segundo lugar, ha trasladado que el Consell comparte la "hondísima preocupación" de "todos" los españoles por el "dramático deterioro del sistema ferroviario español".

"Es el segundo de los accidentes que padecemos en la misma línea, una línea en la que debían haberse llevado a cabo actuaciones, en la que se había anunciado una huelga de maquinistas por falta de seguridad, en la que había una perdida de más de tres millones de viajeros y, también, que sufría una perdida de fondos dirigidos a garantizar una seguridad que, lamentablemente y por segunda vez en diez meses, se ha demostrado que no existía", ha dicho.