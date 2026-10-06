El Consell contesta al PSPV que no consta "gestión ni gasto alguno" por la asistencia de Llorca a la final del Mundial

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), recibe al campeón del mundo de fútbol, Ferrán Torres (i), en el Palau de la Generalitat, a 7 de agosto de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Presidencia de la Generalitat ha contestado al PSPV que no consta "gestión ni gasto alguno" por la asistencia del jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, a la final del Mundial de fútbol celebrada el pasado julio en Nueva York y ha señalado que esta visita tuvo un "carácter privado".

Así lo recoge una respuesta escrita del Consell firmada por el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, fechada el 30 de septiembre, en respuesta al PSPV. Los socialistas preguntaron en julio si las entradas de Llorca para la final del Mundial se obtuvieron "a instancias y/o petición previa de la Generalitat o se suministraron por iniciativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)".

Al respecto, el síndic del PSPV, José Muñoz, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, ha asegurado que esta contestación de Presidencia de la Generalitat genera "más dudas" respecto a la asistencia de Llorca a la final del Mundial y ha considerado que este asunto "puede ser relevante desde el punto de vista penal", pese a que "no viene recogido" en el dosier en el que supuestamente se exponen presuntas irregularidades que afectarían al 'president' y su entorno.

Muñoz ha incidido en que las entradas para este encuentro deportivo podrían haber tenido un coste de hasta 20.000 dólares y ha justificado que por eso los socialistas preguntaron "quién fue la persona o institución que las pidió o quién las ofreció, si fue la Generalitat quien preguntó o las pidió a la RFEF o al revés".

Sin embargo, a su juicio, la contestación de Presidencia de la Generalitat es "pura opacidad", además de que "básicamente es una mentira". "¿Le llegó por paloma mensajera?", se ha preguntado el síndic del PSPV sobre las entradas de Llorca para la final del Mundial. "Consideramos que es susceptible de tener relevancia penal porque es un regalo al 'president' en su condición de 'president'", ha señalado.

Para Muñoz, este asunto "requiere una explicación política". Ante esta situación, ha garantizado que los socialistas no dejarán "que esto quede impune" porque es incluso "más grave que ese dosier de presunta corrupción" que ha sido "fabricado por el propio PP". "No sabemos si hay un segundo dosier", ha deslizado.