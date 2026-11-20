Archivo - Turistas en València - TURISMO VALENCUA REMITIDA HOSBEC VALENCIA

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha autorizado este viernes la contratación del Plan Integral de Promoción Turística Internacional de la Comunitat Valenciana, con un valor estimado de 19,8 millones y una duración inicial de doce meses, prorrogable por otros doce.

La iniciativa permitirá desplegar una estrategia integral de promoción exterior orientada a reforzar la competitividad y el posicionamiento turístico de la Comunitat Valenciana en mercados internacionales de interés, así como a incrementar su capacidad para captar nuevos flujos turísticos y consolidar su presencia en mercados estratégicos.

Entre sus objetivos se encuentran fortalecer la imagen internacional de la Comunitat Valenciana, impulsar productos turísticos de mayor valor añadido, favorecer la diversificación de mercados y la desestacionalización de la demanda y reforzar la conectividad aérea internacional.

El contrato contempla acciones de promoción exterior, publicidad, producción audiovisual y relaciones públicas para favorecer la recuperación de la actividad turística tras la dana.

Asimismo, se han aprobado cuatro convenios turísticos: 40.000 euros para poner en valor el Centro de Interpretación de los Aljibes y la ruta 'Caminos del Agua' de la Vall d'Alba; 11.900 euros para la mejora de la oficina Tourist Info de Tavernes de la Valldigna; 200.000 euros para la promoción de la Costa Blanca y 290.000 euros para acciones de promoción turística de la ciudad de Alicante.